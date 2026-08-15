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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा

सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन सीएम विजय के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली पंक्ति में नजर आईं. सीएम विजय ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ रची गई साजिशों को भी नाकाम किया जाएगा.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 15 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में तिरंगा फहराया. इस मौके पर उनके माता-पिता के साथ करीबी मित्र तृषा कृष्णन भी दिखीं. वो पहली पंक्ति में नजर आईं.  विजय के सीएम बनने के बाद से कई कार्यक्रमों में तृषा नजर आ चुकी हैं.

सीएम विजय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि उनकी सरकार तमिलनाडु के अधिकारों के खिलाफ जाने वाली नीतियों का हमेशा विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना आजादी के बराबर है और उनकी सरकार इसी लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का पैसा निजी लोगों की जेब में जाने से रोका गया है और सभी विभागों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.


सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा

साजिश को नाकाम करेंगे- सीएम विजय

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को हराया जाएगा और उनकी सरकार के खिलाफ रची गई साजिशों को भी नाकाम किया जाएगा.

सीएम विजय ने कहा कि 15 सितंबर को द्रविड़ नेता सी.एन. अन्नादुरई की जयंती पर, सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए सोने की अंगूठी देने की योजना (थाइमामन थंगा मोथिरम थिट्टम) 755.83 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएगी.

आमलोगों के लिए सीएम विजय ने किया बड़ा ऐलान

उन्होंने कहा, "मैं एक बार फिर तमिलनाडु के लोगों को सम्मानपूर्वक बधाई और सलाम करता हूं, जिन्होंने जाति और धर्म की बातों को दरकिनार किया, पैसे और बाहुबल को ठुकराया और सामाजिक न्याय वाली सरकार बनाने के लिए हमें जबरदस्त समर्थन दिया. हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं.''

विजय ने कहा कि पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा. दिव्यांग पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली मासिक सहायता को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाएगा.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 15 Aug 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Trisha Krishnan Breaking News Abp News CM Vijay Independence Day 2026
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