वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2025 शानदार रहा है. आईपीएल में उन्होंने ऐतिहासिक शतक जड़ा, जिसके बाद वह अंडर-19 स्तर पर धूम मचाए हुए हैं. अंडर-19 एशिया कप के पहले ही मैच में उन्होंने 171 रनों की तूफानी पारी खेली. वह एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेल रहे हैं, बावजूद वह अभी भारत की नेशनल टीम में नहीं खेल सकते. जानिए आईसीसी का वो क्या नियम है, जिसने वैभव को रोका हुआ है.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था, जो आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक है. इसके बाद उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के लिए वनडे और टेस्ट में सेंचुरी लगाई, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी सेंचुरी लगाई. अंडर-19 में भी वैभव का विस्फोटक रूप देखने को मिला, लेकिन फिर भी बीसीसीआई उन्हें नेशनल टीम में शामिल नहीं कर सकती. दरअसल वह आईसीसी के नियम के चलते नहीं खेल सकते. जानिए वो नियम क्या है.

ICC का नियम क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम उम्र 15 साल है, ये आईसीसी का नियम है. ये नियम 2020 में बना था. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी 14 साल है, वो अगले साल 27 मार्च को 15 साल के होंगे. इसमें अभी करीब 100 दिन बाकी है. यानी वैभव कम से कम 103 दिन तक तो और नेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन सकते.

वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट करियर

राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को पिछले ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था. अपने पहले संस्करण में उन्होंने 7 मैचों में 252 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर (206.55) का रहा. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 24 छक्के लगाए थे.

आईपीएल के आलावा वैभव सूर्यवंशी ने 8 फर्स्ट क्लास मैचों में 207 रन बनाए, इसमें उनका स्ट्राइक रेट 90 का रहा. फर्स्ट क्लास में वैभव की सर्वाधिक पारी 93 रनों की है. लिस्ट ए के 6 मैचों में उन्होंने 110 की स्ट्राइक रेट से 132 रन बनाए हैं. 18 टी20 में वैभव ने कुल 701 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक शामिल हैं.