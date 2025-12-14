DDA ने ग्रुप A,B,C एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाDDA ने ग्रुप A,B,C एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी की भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 14 Dec 2025 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने अपने ग्रुप A, B और C श्रेणी की भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. DDA अपने सभी ग्रुप की भर्ती परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच करेगा. यह भर्ती परीक्षा कुल 1732 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें पटवारी, एमटीएस श्रेणी से जुड़े पद, जूनियर इंजीनियर, सेक्शनल ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहित कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं.

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ग्रुप A, B और C भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है. बिना सही दस्तावेजों के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

DDA एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in खोलें.

Jobs / Recruitment सेक्शन खोलें
होमपेज पर मौजूद Jobs / Recruitment / Career सेक्शन पर क्लिक करें.

भर्ती से जुड़ा लिंक चुनें
“Direct Recruitment 2025” या “DDA Various Post Exam 2025 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन पेज खोलें

  • लिंक पर क्लिक करते ही लॉगिन पेज खुल जाएगा.
  • लॉगिन विवरण भरें
  • रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर आईडी
  • पासवर्ड या जन्म तिथि

लॉगिन करें
सभी जानकारी सही भरने के बाद Login या Submit बटन पर क्लिक करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें
डैशबोर्ड में दिख रहे Download Admit Card विकल्प पर क्लिक करें.

प्रिंटआउट निकालें
एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद उसका साफ और स्पष्ट प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

एडमिट कार्ड में ये बातें जरूर जांच लें

  • उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर
  • जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है, उसका विवरण
  • फोटो और सिग्नेचर की जांच कर ले
  • एडमिट कार्ड पर दी गई सभी गाइडलाइंस 

एडमिट कार्ड से जुड़ी समस्या होने पर क्या करें?

  • अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो सबसे पहले DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर दिए गए संपर्क विवरण देखें. भर्ती से जुड़े पेज पर आमतौर पर सहायता के लिए फोन नंबर उपलब्ध होता है, जिस पर कॉल करके समस्या बताई जा सकती है.
  • यदि फोन के जरिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वेबसाइट पर दी गई आधिकारिक ईमेल आईडी पर अपनी जानकारी के साथ मेल भेजें. ईमेल में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, समस्या का संक्षिप्त विवरण और संपर्क नंबर जरूर लिखें, ताकि संबंधित टीम आपसे आसानी से संपर्क कर सके.
  • अगर लॉगिन के समय पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. लॉगिन पेज पर पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी दोबारा प्राप्त करने का विकल्प दिया होता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है.

Published at : 14 Dec 2025 02:34 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

