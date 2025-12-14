Trending Video: प्रेम एक ऐसा एहसास है, जिसमें इंसान सभी को भूल बैठता है, इस दीवानेपन की कोई हद नहीं होती लेकिन कई बार प्रेमी जोड़े भावनाओं में आकर ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि आगे चलकर वो उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बारिश में रोमांस कर रहे कपल कैमरे से नहीं बच पाया और हो गया वायरल.

बारिश के मौसम में कपल ने रचाया रास

बारिश का मौसम आते ही लोग अक्सर पकोड़े खाते हैं तो कुछ लोग घूमने जाते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बारिश के मौसम में अपना फायदा देखकर अपने महबूब से मिलने की तरकीबें खोजने लगते हैं. ऐसा ही कुछ किया वायरल हो रहे कपल ने, जहां इस प्रेमी जोड़े ने अपने प्यार को एक दूसरे पर लुटाने के लिए बारिश का सहारा लिया. बारिश में एक लड़की अपने घर की छत पर नहा रही होती है, तभी पड़ोस की छत पर उसका साथी भी आकर बारिश के मजे लेने लगता है. इसके बाद जो होता है वो काफी दिलचस्प है और देखने लायक है.

यहां देखें वीडियो

Baarish ka sahi istemal karna koi inse sikhe !! pic.twitter.com/qXzZQ9L2nH — Vijay (@veejuparmar) July 3, 2024

बारिश के बीच कपल का रोमांस

अब भाई बारिश हो और महबूब की छतें एक दूसरे से मिलती हों तो दिल तो मिलने ही हैं. बस इसी का फायदा एक कपल ने उठाया और अपनी अपनी छत पर आकर कपल ने एक दूसरे को जी भर कर प्यार लुटाया. कपल का प्यार लुटाने का अंदाज पास ही की एक छत पर खड़े शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो कि अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एक दूसरे से नजरें मिली, पास आए और कर लिया किस

बारिश में भीगते हुए जोड़े को एक दूसरे से दूर रहकर प्यार जताना रास नहीं आया, देर थी बस नजरें मिलने की, वो भी दिल की तरह मिल ही गई. जैसे ही एक दूसरे की नजरें मिलीं, लड़की अपनी छत की दीवार के पास आई और चढ़ बैठी अपने प्रेमी के दिल की दीवार पर, बस फिर क्या था, प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को किस कर लिया.

यूजर्स ने भी लिए मजे

@veejuparmar नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो को 1.1 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, तो वहीं हजारों लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में यूजर्स भी मोहब्बत के मैदान में अपनी टिप्पणियां लेकर उतर आए हैं. एक यूजर ने लिखा...बिल्कुल भाई एक भी मौका मत जाने देना. एक और यूजर ने लिखा...बेशर्मी देखो इनकी, इंसानों की तरह शादी करके साथ रहो, जानवर ना बनो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मजे कैमरा मैन भी पूरे पूरे ले रहा है.

यह भी पढ़ें: Video: शख्स ने कुत्ते को टांगों से उठाकर बेरहमी से सड़क पर पटका, पास खड़े युवक ने कर दी कुटाई