एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
Virat Kohli-Anushka Sharma: हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों कैजुअल लुक में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान उन्हें कैमरे में कैद किया. उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे है.
1/7
2/7
Published at : 14 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Tags :Anushka Sharma VIRAT KOHLI
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
बॉलीवुड
7 Photos
धुरंधर एक्टर अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड ग्रैबिएला संग की सगाई, बिना शादी के किए 2 बच्चे
बॉलीवुड
10 Photos
'धुरंधर' बनी सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म, 'पुष्पा 2' से 'गदर 2' तक सबको दी मात
बॉलीवुड
7 Photos
विलेन से पहले कॉमिक रोल्स में खूब चमके 'रहमान डकैत', ओटीटी पर अवेलेबल हैं ये कल्ट मूवीज
बॉलीवुड
7 Photos
अक्षय खन्ना की वजह से नंबर 1 बन गया बहरीन के रैपर का गाना, जानें क्या खास रिकॉर्ड बना डाला
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जियो-एयरटेल समेत कई कंपनियों के नेटवर्क एक साथ डाउन, स्लो इंटरनेट स्पीड के साथ कॉलिंग में भी दिक्कत!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion