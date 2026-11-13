Sink Stopper Cleaning Hack: अगर किचन या बाथरूम के सिंक में पानी पहले की तुलना में धीरे जाने लगा है, तो इसे छोटी परेशानी समझकर नजरअंदाज न करें. अक्सर शुरुआत में पानी बस थोड़ा धीमा निकलता है, लेकिन समय के साथ यही समस्या पूरी तरह जाम होने का कारण बन सकती है. खासकर बाथरूम के सिंक में बाल, साबुन की परत, टूथपेस्ट, स्किन ऑयल और शेविंग या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का अवशेष जमा होकर ड्रेन के रास्ते को संकरा कर सकता है.

ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि परेशानी वास्तव में ड्रेन में है या नल के पानी के फ्लो में. अगर नल से पानी सामान्य गति से आ रहा है, लेकिन सिंक में पानी जमा होकर धीरे-धीरे निकल रहा है, तो समस्या ड्रेनेज साइड में हो सकती है. वहीं अगर नल से ही पानी बहुत कम आ रहा है और सिंक में पानी रुक नहीं रहा, तो समस्या नल या पानी की सप्लाई से जुड़ी हो सकती है.

सबसे पहले सिंक के ड्रेन को देखें

अगर सिंक में पानी जमा हो रहा है, तो सबसे पहले ड्रेन के मुंह और स्टॉपर के आसपास की जगह को चेक करें. कई बार बाल और साबुन की गंदगी स्टॉपर के नीचे फंसकर धीरे-धीरे एक मोटी परत बना लेती है. इससे पानी के निकलने की जगह छोटी हो जाती है और सिंक खाली होने में ज्यादा समय लगने लगता है.





स्टॉपर को ऊपर उठाकर देखें कि उसके आसपास बाल या काली-सी गंदगी तो जमा नहीं है. अगर दिखाई देने वाली गंदगी आसानी से निकल सकती है, तो उसे सावधानी से बाहर निकालें. ध्यान रखें कि किसी नुकीली चीज को जबरदस्ती ड्रेन के अंदर न डालें. ऐसा करने से गंदगी और अंदर जा सकती है या ड्रेन के हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है.

यही गलती बिल्कुल न करें

सिंक धीरे जाने पर कई लोग तुरंत कोई भी केमिकल ड्रेन क्लीनर डाल देते हैं. यह तरीका हर स्थिति में सही नहीं है. केमिकल डालने से यह पता नहीं चलता कि ड्रेन में असल में क्या फंसा है. अगर रुकावट ज्यादा ठोस है, तो केमिकल उसके ऊपर ही रह सकता है. बाद में ड्रेन खोलने या उसकी सफाई करने पर यही केमिकल त्वचा और आंखों के लिए खतरा बन सकता है.

इसलिए अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को मिलाकर इस्तेमाल करने की गलती बिल्कुल न करें. खासकर अगर पहले से कोई केमिकल ड्रेन में डाला जा चुका है, तो उसके ऊपर दूसरा क्लीनर, ब्लीच, सिरका या कोई घरेलू मिश्रण डालने से बचें. इससे अनचाही केमिकल प्रतिक्रिया हो सकती है.





पहले दिखाई देने वाली गंदगी हटाएं

अगर ड्रेन के आसपास बाल या साबुन की गंदगी दिखाई दे रही है, तो पहले उसी को हटाना बेहतर है. स्टॉपर आसानी से निकलता है तो उसे उसके डिजाइन के मुताबिक बाहर निकालकर साफ किया जा सकता है. सफाई के बाद यह भी देखें कि स्टॉपर ठीक तरह से ऊपर-नीचे हो रहा है या नहीं.

सफाई के बाद एकदम से बहुत ज्यादा पानी न छोड़ें. पहले थोड़ा पानी चलाकर देखें कि ड्रेन की स्पीड में फर्क आया या नहीं. हर छोटे कदम के बाद पानी चलाकर जांच करने से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किस सफाई के बाद समस्या कम हुई.

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सिंक के नीचे वाले पाइप को भी नजरअंदाज न करें

अगर ऊपर से स्टॉपर और ड्रेन साफ करने के बाद भी पानी धीरे जा रहा है, तो समस्या सिंक के नीचे लगे ट्रैप या उसके आगे की पाइप में हो सकती है. सिंक के नीचे लगा घुमावदार पाइप पानी को रोककर सीवर गैस को वापस आने से रोकता है, लेकिन इसी हिस्से में गंदगी और दूसरी चीजें जमा भी हो सकती हैं. हालांकि पाइप खोलने से पहले सावधानी जरूरी है. अगर पाइप पुराना या जंग लगा है, ड्रेन बॉडी हिल रही है या पहले से कहीं पानी लीक हो रहा है, तो उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश न करें. ऐसे में सफाई के बजाय मरम्मत की जरूरत हो सकती है.

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