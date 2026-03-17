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JDU की इफ्तार पार्टी में पहुंचे निशांत कुमार, पहले माथे से लगाया, फिर शुरू किया खाना, देखिए तस्वीरें
JDU Iftar Party: हज भवन में जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था. इफ्तार के बाद नमाज अदा की गई. दावत-ए-इफ्तार में शरीक मुख्यमंत्री सहित सभी रोजेदारों ने अमन-चैन की दुआ मांगी.
इफ्तार पार्टी में पहुंचे निशांत कुमार
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Published at : 17 Mar 2026 09:55 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion