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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारJDU की इफ्तार पार्टी में पहुंचे निशांत कुमार, पहले माथे से लगाया, फिर शुरू किया खाना, देखिए तस्वीरें

JDU की इफ्तार पार्टी में पहुंचे निशांत कुमार, पहले माथे से लगाया, फिर शुरू किया खाना, देखिए तस्वीरें

JDU Iftar Party: हज भवन में जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था. इफ्तार के बाद नमाज अदा की गई. दावत-ए-इफ्तार में शरीक मुख्यमंत्री सहित सभी रोजेदारों ने अमन-चैन की दुआ मांगी.

By : आर्यन आनंद  | Updated at : 17 Mar 2026 09:56 PM (IST)
JDU Iftar Party: हज भवन में जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था. इफ्तार के बाद नमाज अदा की गई. दावत-ए-इफ्तार में शरीक मुख्यमंत्री सहित सभी रोजेदारों ने अमन-चैन की दुआ मांगी.

इफ्तार पार्टी में पहुंचे निशांत कुमार

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जनता दल यूनाइटेड की ओर से मंगलवार (17 मार्च, 2026) को पटना के हज भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार शामिल हुए.
जनता दल यूनाइटेड की ओर से मंगलवार (17 मार्च, 2026) को पटना के हज भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार शामिल हुए.
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पहले निशांत कुमार इफ्तार पार्टी में पहुंचे. इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे. दोनों का जोरदार स्वागत किया गया.
पहले निशांत कुमार इफ्तार पार्टी में पहुंचे. इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे. दोनों का जोरदार स्वागत किया गया.
Published at : 17 Mar 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
JDU Iftar Party Nishant Kumar JDU Iftar Party BIHAR NEWS

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