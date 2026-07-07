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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबदलेगी एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम, यहां भी संजू सैमसन पर गिरेगी गाज! सामने आया बड़ा अपडेट

बदलेगी एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम, यहां भी संजू सैमसन पर गिरेगी गाज! सामने आया बड़ा अपडेट

Asian Games 2026: एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड में बदलाव हो सकता है. इस बदलाव में संजू सैमसन पर गाज गिर सकती है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Curated By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 06 जून को एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) के लिए भारत की पुरुष टीम का एलान किया था. अब स्क्वॉड में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया. कहा जा रहा है कि स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) को टीम से बाहर किया जा सकता है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए हीरो रहने वाले संजू पर लगातार दूसरी गाज गिरती हुई दिख रही हैं. 

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एशियन गेम्स के स्क्वॉड से संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. बीसीसीआई ने 06 जुलाई को जिम्बाब्वे दौरे पर होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया था, जिसमें संजू का नाम गायब रहा. अब अगले दिन उनके एशियन गेम्स से बाहर होने का अपडेट सामने आया. 

इन दिनों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. संजू पहले मैच में भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे, जो बारिश के कारण बेनतीजा रहा. इसके बाद दूसरे टी20 में संजू को इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया था. संजू की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला था. मैच में वैभव ने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. 

संजू को लगातार कहीं न कहीं से ड्रॉप किया जा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि एशियन गेम्स के लिए बीसीसीआई बदले हुए स्क्वॉड का एलान कब करता है. फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आ सकी है. 

संजू सैमसन का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

नजर डालें संजू के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो अब तक उन्होंने 16 वनडे और 65 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. वनडे की 14 पारियों में बैटिंग करते हुए संजू ने 56.66 की औसत से 510 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. टी20 इंटरनेशनल की 57 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए संजू के बल्ले से 1405 रन निकले. इस दौरान उनका औसत 27.01 का और स्ट्राइक रेट 155.42 का रहा. वहीं उन्होंने 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए. 

 

यह भी पढ़ें: क्या अब कभी टीम इंडिया में नहीं लौटेंगे संजू सैमसन? जिम्बाब्वे टूर का क्या है पूरा सच; यहां जानें

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Published at : 07 Jul 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM SANJU SAMSON Asian Games 2026
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