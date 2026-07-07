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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम

कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम

Who Is Swara Lodha: एक्टर और कवि शैलेश लोढ़ा की बेटी की हाल ही में शादी हो गई है. उनकी शादी के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं वो क्या करती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Jul 2026 07:13 PM (IST)
Who Is Swara Lodha: एक्टर और कवि शैलेश लोढ़ा की बेटी की हाल ही में शादी हो गई है. उनकी शादी के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं वो क्या करती हैं.

शो तारक मेहता फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा लोढ़ा शादी के बंधन में बंध गई हैं. बेटी की शादी में एक्टर ने जमकर एंजॉय किया. शादी के फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. स्वरा लोढ़ा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. ऐसे में आइए जानते कौन हैं वो और क्या कर रही हैं.

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स्वरा लोढ़ा मशहूर कवि, लेखक और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एक्स एक्टर शैलेश लोढ़ा और डॉ. स्वाति लोढ़ा की बेटी हैं.
स्वरा लोढ़ा मशहूर कवि, लेखक और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एक्स एक्टर शैलेश लोढ़ा और डॉ. स्वाति लोढ़ा की बेटी हैं.
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स्वरा पेशे से एक लेखिका हैं. उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर '54 Reasons Why Parents Suck!' नाम की बुक भी लिखी है.
स्वरा पेशे से एक लेखिका हैं. उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर '54 Reasons Why Parents Suck!' नाम की बुक भी लिखी है.
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शैलेश की पत्नी और स्वरा की मां पेशे से एक मैनेजमेंट राइटर हैं. वो 'लाइफ लेमोनेड' और मुंबई स्थित 'ULTA स्कूल' की संस्थापक भी हैं.
शैलेश की पत्नी और स्वरा की मां पेशे से एक मैनेजमेंट राइटर हैं. वो 'लाइफ लेमोनेड' और मुंबई स्थित 'ULTA स्कूल' की संस्थापक भी हैं.
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बेटी स्वरा लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट है. इंस्टा पर उन्हें 642 लोग फॉलो करते हैं.
बेटी स्वरा लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट है. इंस्टा पर उन्हें 642 लोग फॉलो करते हैं.
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स्वरा इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. स्वरा ने शाश्वत संग शादी रचाई है, जो सिंगापुर में रहते हैं.
स्वरा इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. स्वरा ने शाश्वत संग शादी रचाई है, जो सिंगापुर में रहते हैं.
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स्वरा ने अपनी वेडिंग पर पेस्टल कलर का लहंगा पहना था. साथ ही रेड एक्सेसरीज के साथ लुक कंप्लीट किया.
स्वरा ने अपनी वेडिंग पर पेस्टल कलर का लहंगा पहना था. साथ ही रेड एक्सेसरीज के साथ लुक कंप्लीट किया.
Published at : 07 Jul 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Shailesh Lodha

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