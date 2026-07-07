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कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
Who Is Swara Lodha: एक्टर और कवि शैलेश लोढ़ा की बेटी की हाल ही में शादी हो गई है. उनकी शादी के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं वो क्या करती हैं.
शो तारक मेहता फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा लोढ़ा शादी के बंधन में बंध गई हैं. बेटी की शादी में एक्टर ने जमकर एंजॉय किया. शादी के फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. स्वरा लोढ़ा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. ऐसे में आइए जानते कौन हैं वो और क्या कर रही हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 07:13 PM (IST)
Tags :Shailesh Lodha
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