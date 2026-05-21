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PHOTOS: कैसा है 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' जहां रहने गए प्रशांत किशोर? मालिक कौन? सब कुछ जानिए
Bihar Navnirman Ashram Photo: 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' को पांच एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है. यह आश्रम कोई पहले से नहीं बना है. इसे जन सुराज की ओर से ही बनाया जा रहा है.
बिहार नवनिर्माण आश्रम की तस्वीर
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Published at : 21 May 2026 03:41 PM (IST)
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