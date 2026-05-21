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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPHOTOS: कैसा है 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' जहां रहने गए प्रशांत किशोर? मालिक कौन? सब कुछ जानिए

PHOTOS: कैसा है 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' जहां रहने गए प्रशांत किशोर? मालिक कौन? सब कुछ जानिए

Bihar Navnirman Ashram Photo: 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' को पांच एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है. यह आश्रम कोई पहले से नहीं बना है. इसे जन सुराज की ओर से ही बनाया जा रहा है.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 21 May 2026 03:45 PM (IST)
Bihar Navnirman Ashram Photo: 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' को पांच एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है. यह आश्रम कोई पहले से नहीं बना है. इसे जन सुराज की ओर से ही बनाया जा रहा है.

बिहार नवनिर्माण आश्रम की तस्वीर

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जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना स्थित शेखपुरा हाउस को छोड़ दिया है और वे एक आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं. अब अगले बिहार विधानसभा चुनाव तक वे यहीं रहेंगे.
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना स्थित शेखपुरा हाउस को छोड़ दिया है और वे एक आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं. अब अगले बिहार विधानसभा चुनाव तक वे यहीं रहेंगे.
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बिहार नवनिर्माण आश्रम में बीते मंगलवार (20 मई, 2026) की रात ही प्रशांत किशोर रहने के लिए चले गए. जब से यह बात सामने आई है लोग इस आश्रम के बारे में जानना चाह रहे हैं.
बिहार नवनिर्माण आश्रम में बीते मंगलवार (20 मई, 2026) की रात ही प्रशांत किशोर रहने के लिए चले गए. जब से यह बात सामने आई है लोग इस आश्रम के बारे में जानना चाह रहे हैं.
Published at : 21 May 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bihar Navnirman Ashram

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