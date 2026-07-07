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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में आएगी नई सहकारी नीति, बैंकिंग से परिवहन तक सेवाओं में होगा बड़ा बदलाव

Delhi News: दिल्ली में आएगी नई सहकारी नीति, बैंकिंग से परिवहन तक सेवाओं में होगा बड़ा बदलाव

Delhi News In Hindi: नई नीति के साथ रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (RCS) कार्यालय के व्यापक डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 07 Jul 2026 07:06 PM (IST)
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दिल्ली सरकार राजधानी की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई सहकारी नीति तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इस नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है. इसके तहत बैंकिंग, परिवहन, सार्वजनिक सेवाओं और अन्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन की योजना पर काम चल रहा है. साथ ही पूरी व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है.

नई नीति के साथ रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (RCS) कार्यालय के व्यापक डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और अधिकतम सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है. इससे संस्थाओं और आम लोगों दोनों को तेज एवं सुविधाजनक सेवाएं मिलने की उम्मीद है.

यह जानकारी सोमवार को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'सहकारिता सप्ताह-2026' के समापन समारोह के दौरान सामने आई. कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा किया गया था, जिसमें सहकारिता क्षेत्र के भविष्य की योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई.

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बैंकिंग, परिवहन और नागरिक सेवाओं को मिलेगा नया ढांचा

कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित नीति के तहत बैंकिंग, परिवहन, सार्वजनिक सेवाओं, कॉमन सर्विस सेंटर और अन्य नागरिक सुविधाओं को सहकारी मॉडल के माध्यम से एकीकृत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि लोगों तक सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें.

सांसद स्वराज ने कहा- सहकारिता मॉडल विकास का मजबूत आधार

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहलों ने देशभर में सहकारिता आंदोलन को नई मजबूती प्रदान की है. उनके अनुसार, सहकारी संस्थाएं किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, छोटे व्यापारियों और समाज के अन्य वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने कहा कि यह मॉडल विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम योगदान दे रहा है.

बेहतरीन कार्य करने वालों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम के अंत में सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभिन्न संस्थाओं, पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. आयोजन के दौरान भविष्य की योजनाओं के साथ सहकारी संस्थाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया.

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Published at : 07 Jul 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
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