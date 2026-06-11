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लालू यादव का 78वां जन्मदिन, बेटे तेजस्वी और पूरे परिवार के साथ काटा केक, देखें तस्वीरें
Lalu Yadav Birthday: RJD के सुप्रीमो लालू यादव का आज 78वां जन्मदिन है. इस अवसर पर देर रात पटना स्थित राबड़ी आवास में पूरे परिवार ने सादगी से उनके जन्मदिन का जश्न मनाया.
लालू यादव ने जन्मदिवस पर घर में सादगी से मनाया जश्न
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Published at : 11 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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