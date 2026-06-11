लालू यादव का 78वां जन्मदिन, बेटे तेजस्वी और पूरे परिवार के साथ काटा केक, देखें तस्वीरें

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का आज 78वां जन्मदिन है. इस अवसर पर देर रात पटना स्थित राबड़ी आवास में पूरे परिवार ने सादगी से उनके जन्मदिन का जश्न मनाया. इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं हैं, जिसमें लालू यादव केक काटते हुए नजर आ रहे हैं.