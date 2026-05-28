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PHOTOS: गाजियाबाद में गजब मना तेजस्वी के बेटे इराज का जन्मदिन, लालू यादव संग तेज प्रताप भी दिखे खुश
Tejashwi Yadav Son Birthday: जन्मदिन पर लालू परिवार से जुड़े लोगों और पार्टी से जुड़े लोगों को ही बुलाया गया था. इस कार्यक्रम में कहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य नहीं दिखीं.
(गाजियबाद में मना तेजस्वी के बेटे का पहला जन्मदिन)
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Published at : 28 May 2026 02:37 PM (IST)
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गाजियाबाद में गजब मना तेजस्वी के बेटे इराज का जन्मदिन, लालू यादव संग तेज प्रताप भी दिखे खुश
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