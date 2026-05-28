हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPHOTOS: गाजियाबाद में गजब मना तेजस्वी के बेटे इराज का जन्मदिन, लालू यादव संग तेज प्रताप भी दिखे खुश

PHOTOS: गाजियाबाद में गजब मना तेजस्वी के बेटे इराज का जन्मदिन, लालू यादव संग तेज प्रताप भी दिखे खुश

Tejashwi Yadav Son Birthday: जन्मदिन पर लालू परिवार से जुड़े लोगों और पार्टी से जुड़े लोगों को ही बुलाया गया था. इस कार्यक्रम में कहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य नहीं दिखीं.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 28 May 2026 02:45 PM (IST)
Tejashwi Yadav Son Birthday: जन्मदिन पर लालू परिवार से जुड़े लोगों और पार्टी से जुड़े लोगों को ही बुलाया गया था. इस कार्यक्रम में कहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य नहीं दिखीं.

(गाजियबाद में मना तेजस्वी के बेटे का पहला जन्मदिन)

1/8
तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का बीते बुधवार (27 मई, 2026) को पहला जन्मदिन शानदार तरीके से मनाया गया. पूरा कार्यक्रम पटना से लगभग 1000 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में हुआ.
तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का बीते बुधवार (27 मई, 2026) को पहला जन्मदिन शानदार तरीके से मनाया गया. पूरा कार्यक्रम पटना से लगभग 1000 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में हुआ.
2/8
उत्तर प्रदेश के सपा के नेता जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित फार्म हाउस पर पूरा लालू परिवार पहुंचा था. चाहे तेज प्रताप यादव की बात कर लें या फिर मीसा भारती और अन्य बहनों की, कई लोग पहुंचे थे.
उत्तर प्रदेश के सपा के नेता जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित फार्म हाउस पर पूरा लालू परिवार पहुंचा था. चाहे तेज प्रताप यादव की बात कर लें या फिर मीसा भारती और अन्य बहनों की, कई लोग पहुंचे थे.
Published at : 28 May 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS Iraj Lalu Yadav

बिहार फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
मशहूर शायर और पद्मश्री बशीर बद्र का भोपाल में निधन, 91 की उम्र में ली अंतिम सांस 
मशहूर शायर और पद्मश्री बशीर बद्र का भोपाल में निधन, 91 की उम्र में ली अंतिम सांस 
राज्य
आवारा पशुओं के लिए भूसा इकट्ठा करेंगे शिक्षक! बरेली शिक्षा विभाग स्कूलों को दिया टारगेट, आदेश पर विवाद
आवारा पशुओं के लिए भूसा इकट्ठा करेंगे शिक्षक! बरेली शिक्षा विभाग स्कूलों को दिया टारगेट, आदेश पर विवाद
राज्य
Palghar News: पैसों के लिए प्रताड़ना, ठेकेदार ने दी जान, Whatsapp मैसेज से खुला राज, कारोबारी पर FIR दर्ज
पैसों के लिए प्रताड़ना, ठेकेदार ने दी जान, Whatsapp मैसेज से खुला राज, कारोबारी पर FIR दर्ज
राज्य
'साधु-संतों को राजनीति से दूर...', भैराणा धाम विवाद पर बोले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम
'साधु-संतों को राजनीति से दूर...', भैराणा धाम विवाद पर बोले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम
Advertisement

वीडियोज

NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
‘Satarangi’ की cast ने खोले कई राज, emotions और action से भरी है कहानी
Bakrid Clash | Maharashtra: बकरीद पर पर भयंकर बवाल! | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
ग्राम स्वराज को सशक्त करती योगी सरकार
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,50 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,50 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
बिहार
PHOTOS: गाजियाबाद में गजब मना तेजस्वी के बेटे इराज का जन्मदिन, लालू संग तेज प्रताप भी दिखे खुश
गाजियाबाद में गजब मना तेजस्वी के बेटे इराज का जन्मदिन, लालू संग तेज प्रताप भी दिखे खुश
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
टेलीविजन
Pankaj Bhadouria Breast Cancer: मास्टर शेफ 1 विनर पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल बेड से शेयर की फोटो, बोलीं- प्रार्थना की जरुरत है
मास्टर शेफ 1 विनर पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल बेड से शेयर की फोटो, बोलीं- प्रार्थना की जरुरत है
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
ट्रेंडिंग
Viral News: भागड़ा नांगल डैम पर छात्र ने लिखा अजीब निबंध, पढ़ने के बाद जूतम पैजार पर उतरे यूजर्स
भागड़ा नांगल डैम पर छात्र ने लिखा अजीब निबंध, पढ़ने के बाद जूतम पैजार पर उतरे यूजर्स
शिक्षा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
हेल्थ
Wegovy Side Effects: स्लिम होने के लिए दवा लेने वाले हो जाएं सावधान, हमेशा के लिए जा सकती है आंखों की रोशनी
स्लिम होने के लिए दवा लेने वाले हो जाएं सावधान, हमेशा के लिए जा सकती है आंखों की रोशनी
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget