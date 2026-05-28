उत्तर प्रदेश के सपा के नेता जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित फार्म हाउस पर पूरा लालू परिवार पहुंचा था. चाहे तेज प्रताप यादव की बात कर लें या फिर मीसा भारती और अन्य बहनों की, कई लोग पहुंचे थे.