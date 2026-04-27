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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPHOTOS: बिहार यात्रा के लिए फुल ऐक्शन में निशांत कुमार, हाईटेक रथ तैयार, क्या-क्या सुविधा है?

PHOTOS: बिहार यात्रा के लिए फुल ऐक्शन में निशांत कुमार, हाईटेक रथ तैयार, क्या-क्या सुविधा है?

Nishant Kumar Bihar Tour: निशांत कुमार तीन मई से बिहार में यात्रा करने वाले हैं. जिस रथ से निशांत यात्रा करेंगे उसका उन्होंने सोमवार को निरीक्षण किया. कार्यकर्ताओं से भी वे मिले.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 27 Apr 2026 10:27 PM (IST)
Nishant Kumar Bihar Tour: निशांत कुमार तीन मई से बिहार में यात्रा करने वाले हैं. जिस रथ से निशांत यात्रा करेंगे उसका उन्होंने सोमवार को निरीक्षण किया. कार्यकर्ताओं से भी वे मिले.

रथ को देखने के लिए पहुंचे निशांत कुमार

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नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार अपनी बिहार यात्रा को लेकर ऐक्शन मोड में हैं. यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है.
नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार अपनी बिहार यात्रा को लेकर ऐक्शन मोड में हैं. यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है.
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सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को निशांत पार्टी कार्यालय पहुंचे. कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना.
सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को निशांत पार्टी कार्यालय पहुंचे. कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना.
Published at : 27 Apr 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar BIHAR NEWS Nishant Kumar Bihar Tour

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