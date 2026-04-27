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PHOTOS: बिहार यात्रा के लिए फुल ऐक्शन में निशांत कुमार, हाईटेक रथ तैयार, क्या-क्या सुविधा है?
Nishant Kumar Bihar Tour: निशांत कुमार तीन मई से बिहार में यात्रा करने वाले हैं. जिस रथ से निशांत यात्रा करेंगे उसका उन्होंने सोमवार को निरीक्षण किया. कार्यकर्ताओं से भी वे मिले.
रथ को देखने के लिए पहुंचे निशांत कुमार
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Published at : 27 Apr 2026 10:22 PM (IST)
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