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बिहार के लड़के पर दिल हार बैठी विदेशी लड़की सारा, भारत आकर रचाई शादी, Facebook से हुई थी दोस्ती
Bihar Love Story: मुंगेर के रहने वाले ऋषि कुमार की फिलीपींस की रहने वाली सारा से फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी. 9 साल पहले शुरू दोस्ती अब शादी के पवित्र बंधन में बंध गई है.
फिलीपींस की सारा ने ऋषि कुमार से की शादी
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Published at : 28 Apr 2026 11:59 AM (IST)
Tags :Munger News BIHAR NEWS
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