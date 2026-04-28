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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारबिहार के लड़के पर दिल हार बैठी विदेशी लड़की सारा, भारत आकर रचाई शादी, Facebook से हुई थी दोस्ती

बिहार के लड़के पर दिल हार बैठी विदेशी लड़की सारा, भारत आकर रचाई शादी, Facebook से हुई थी दोस्ती

Bihar Love Story: मुंगेर के रहने वाले ऋषि कुमार की फिलीपींस की रहने वाली सारा से फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी. 9 साल पहले शुरू दोस्ती अब शादी के पवित्र बंधन में बंध गई है.

By : मनीष कुमार, मुंगेर  | Updated at : 28 Apr 2026 11:59 AM (IST)
Bihar Love Story: मुंगेर के रहने वाले ऋषि कुमार की फिलीपींस की रहने वाली सारा से फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी. 9 साल पहले शुरू दोस्ती अब शादी के पवित्र बंधन में बंध गई है.

फिलीपींस की सारा ने ऋषि कुमार से की शादी

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कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, बिहार के मुंगेर के रहने वाले ऋषि कुमार के साथ ये बात सच साबित हुई है.
कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, बिहार के मुंगेर के रहने वाले ऋषि कुमार के साथ ये बात सच साबित हुई है.
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मुंगेर जिले के असरगंज निवासी ऋषि कुमार, जो पेशे से भागलपुर में एशियन पेंट्स में इंजीनियर हैं.
मुंगेर जिले के असरगंज निवासी ऋषि कुमार, जो पेशे से भागलपुर में एशियन पेंट्स में इंजीनियर हैं.
Published at : 28 Apr 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Munger News BIHAR NEWS

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