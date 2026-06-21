CM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें

इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. योगविद्या हमारी प्राचीन जीवन पद्धति का एक अंग है. इस योगविद्या ने एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर मदद की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आज दुनिया के हर देश में योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद.