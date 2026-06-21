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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमहाराष्ट्रCM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें

CM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें

International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग अभ्यास किया. इस दौरान सभी ने पीएम मोदी की तारीफ की है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा  | Updated at : 21 Jun 2026 10:57 AM (IST)
International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग अभ्यास किया. इस दौरान सभी ने पीएम मोदी की तारीफ की है.

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग अभ्यास किया. साथ ही अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत की है. इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री को योग को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय दिया है. योग दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई मुख्यमंत्रियों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया.

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें भव्य समारोह के अवसर पर 'समुद्र तट पर योग' किया. इस दौरान विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे, सांसद रवींद्र वायकर, विधायक अमीत सातम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें भव्य समारोह के अवसर पर 'समुद्र तट पर योग' किया. इस दौरान विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे, सांसद रवींद्र वायकर, विधायक अमीत सातम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.
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इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. योगविद्या हमारी प्राचीन जीवन पद्धति का एक अंग है. इस योगविद्या ने एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर मदद की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आज दुनिया के हर देश में योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद.
इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. योगविद्या हमारी प्राचीन जीवन पद्धति का एक अंग है. इस योगविद्या ने एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर मदद की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आज दुनिया के हर देश में योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद.
Published at : 21 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस UP NEWS Samrat Choudhary MAHARASHTRA NEWS UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI BIHAR NEWS RAJASTHAN NEWS YOGI ADITYANATH International Yoga Day 2026

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