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CM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें
International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग अभ्यास किया. इस दौरान सभी ने पीएम मोदी की तारीफ की है.
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग अभ्यास किया. साथ ही अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत की है. इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री को योग को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय दिया है. योग दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई मुख्यमंत्रियों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया.
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Published at : 21 Jun 2026 10:57 AM (IST)
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