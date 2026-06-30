एक्सप्लोरर
Patna News: ठेला उठाया, झोपड़ी तोड़ी, पटना में दिखा बुलडोजर वाला एक्शन, वसूला गया जुर्माना
Patna Bulldozer Action: पटना डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. इस दौरान कई प्रकार की सामग्रियां जब्त की गईं.
(अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई)
1/8
2/8
Published at : 30 Jun 2026 07:45 PM (IST)
Tags :Encroachment Patna BIHAR NEWS
बिहार
9 Photos
CM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें
बिहार
7 Photos
लालू यादव का 78वां जन्मदिन, बेटे तेजस्वी और पूरे परिवार के साथ काटा केक, देखें तस्वीरें
बिहार
8 Photos
गाजियाबाद में गजब मना तेजस्वी के बेटे इराज का जन्मदिन, रोहिणी आचार्य पहुंचीं या नहीं?
बिहार
10 Photos
बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में PM नरेंद्र मोदी से इस अंदाज में मिले नीतीश कुमार, 3 खास तस्वीरें आई सामनें
बिहार
8 Photos
देखते ही देखते गंगा में समा गया भागलपुर विक्रमशिला पुल का हिस्सा, सामने आई भयानक तस्वीरें
बिहार
7 Photos
बिहार के लड़के पर दिल हार बैठी विदेशी लड़की सारा, भारत आकर रचाई शादी, Facebook से हुई थी दोस्ती
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राज्य
शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में होगा विलय? पार्टी के बड़े नेता ने कर दिया खुलासा
राज्य
सिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद, 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजने की तैयारी
राज्य
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
राज्य
Live: 'केजरीवाल को VIP सुविधा देकर दर्शन, हमारे नेता हाउस अरेस्ट', कांग्रेस का BJP पर निशाना
Advertisement
बिहार
9 Photos
CM योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, योग दिवस पर इन मुख्यमंत्रियों ने किया योगासन, देखें खास तस्वीरें
मनोज मुकुल
Opinion