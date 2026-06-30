डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. कहीं अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर लोग रह रहे थे तो कहीं ठेला लगाकर कब्जा किया गया था.