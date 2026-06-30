हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPatna News: ठेला उठाया, झोपड़ी तोड़ी, पटना में दिखा बुलडोजर वाला एक्शन, वसूला गया जुर्माना

Patna News: ठेला उठाया, झोपड़ी तोड़ी, पटना में दिखा बुलडोजर वाला एक्शन, वसूला गया जुर्माना

Patna Bulldozer Action: पटना डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. इस दौरान कई प्रकार की सामग्रियां जब्त की गईं.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 30 Jun 2026 07:48 PM (IST)
Patna Bulldozer Action: पटना डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. इस दौरान कई प्रकार की सामग्रियां जब्त की गईं.

(अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई)

1/8
अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है. मंगलवार (30 जून, 2026) को पटना में भी जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर अभियान चलाया गया.
अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है. मंगलवार (30 जून, 2026) को पटना में भी जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर अभियान चलाया गया.
2/8
डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. कहीं अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर लोग रह रहे थे तो कहीं ठेला लगाकर कब्जा किया गया था.
डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. कहीं अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर लोग रह रहे थे तो कहीं ठेला लगाकर कब्जा किया गया था.
Published at : 30 Jun 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Encroachment Patna BIHAR NEWS

बिहार फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में होगा विलय? पार्टी के बड़े नेता ने कर दिया खुलासा
शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में होगा विलय? पार्टी के बड़े नेता ने कर दिया खुलासा
राज्य
सिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद, 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजने की तैयारी
सिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद, 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजने की तैयारी
राज्य
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
राज्य
Ram Mandir Case Live Updates: 'केजरीवाल को VIP सुविधा देकर दर्शन, हमारे नेता हाउस अरेस्ट', कांग्रेस का BJP पर निशाना
Live: 'केजरीवाल को VIP सुविधा देकर दर्शन, हमारे नेता हाउस अरेस्ट', कांग्रेस का BJP पर निशाना
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'बॉर्डर' के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आमने-सामने हैं
कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनोज मुकुल
मनोज मुकुल
Opinion: भरत तिवारी कांड ने बिहार के सामाजिक समीकरण को बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में फिर से आने वाला है ऊर्जा संकट? स्टॉक में कितने दिनों का कच्चा तेल बचा? रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा
भारत में फिर से ऊर्जा संकट, स्टॉक में कितने दिनों का बचा कच्चा तेल? हैरान करने वाली आयी रिपोर्ट
महाराष्ट्र
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget