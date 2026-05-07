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बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में PM नरेंद्र मोदी से इस अंदाज में मिले नीतीश कुमार, 3 खास तस्वीरें आई सामनें
Nitish Kumar Meets Pm Modi: बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा सांसद नीतीश के बीच खास मुलाकात हुई. इसकी अहम तस्वीरें सामने आई है.
पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार
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Published at : 07 May 2026 12:56 PM (IST)
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