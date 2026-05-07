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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारबिहार सरकार के शपथ ग्रहण में PM नरेंद्र मोदी से इस अंदाज में मिले नीतीश कुमार, 3 खास तस्वीरें आई सामनें

बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में PM नरेंद्र मोदी से इस अंदाज में मिले नीतीश कुमार, 3 खास तस्वीरें आई सामनें

Nitish Kumar Meets Pm Modi: बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा सांसद नीतीश के बीच खास मुलाकात हुई. इसकी अहम तस्वीरें सामने आई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 07 May 2026 12:59 PM (IST)
Nitish Kumar Meets Pm Modi: बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा सांसद नीतीश के बीच खास मुलाकात हुई. इसकी अहम तस्वीरें सामने आई है.

पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार

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बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया. 7 मई, गुरुवार को 32 विधायकों और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ ली.
बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया. 7 मई, गुरुवार को 32 विधायकों और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ ली.
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इस दौरान बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे. शपथ ग्रहण संपन्न होने के बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से खास अंदाज में मुलाकात की. इसकी तस्वीरें सामने आईं हैं.
इस दौरान बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे. शपथ ग्रहण संपन्न होने के बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से खास अंदाज में मुलाकात की. इसकी तस्वीरें सामने आईं हैं.
Published at : 07 May 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Nitish Kumar BIhar Politics BIHAR NEWS

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