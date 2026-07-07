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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP से अभिषेक कुमार के प्रत्याशी बनने पर प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'आज से…'

BJP से अभिषेक कुमार के प्रत्याशी बनने पर प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'आज से…'

Bankipur By-Election: जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ सिंह का कहना है कि बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार को कोई जानता नहीं है. पढ़िए बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर जन सुराज ने क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Jul 2026 07:31 PM (IST)
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राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव में इस बार जबरदस्त मुकाबला होगा. मुख्य लड़ाई बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के बीच होगी. मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को बीजेपी ने अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) को अपना प्रत्याशी घोषित किया. बीजेपी की ओर से कैंडिडेट के ऐलान के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की पार्टी जन सुराज (Jan Suraaj) की पहली प्रतिक्रिया आई है.

'ईमानदारी से बताना कि...'

जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है, "BJP या NDA के साथियों से भी मेरा प्रश्न है कि ईमानदारी से बताना कि आज से पहले इन अभिषेक जी का नाम बांकीपुर में सुने हैं या ये कैसे दिखते हैं, पता है? उत्तर है नहीं!"

'...तो बवाल हो जाएगा'

सौरभ सिंह ने कहा, "आशीष सिन्हा, अजय आलोक, रणबीर नंदन जी, मनीष जी को छोड़ श्री श्री अभिषेक! अभिषेक कौन हैं, ये लिख देंगे तो बवाल हो जाएगा. बांकीपुर में प्रशांत किशोर VS निरंकुश सम्राट की सरकार."

यह भी पढ़ें- युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, कायस्थ फेस, कौन हैं बांकीपुर से BJP के प्रत्याशी अभिषेक कुमार? जानिए

बधाई देने में जुटे बीजेपी के नेता

जन सुराज की ओर से अभिषेक कुमार को लेकर भले सवाल खड़े किए गए हों, लेकिन बीजेपी के नेता उन्हें बधाई देने में जुट गए हैं. संजय मयूख ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा उपचुनाव-2026 के अंतर्गत 182-बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक कुमार सिन्हा "बंटी" जी को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बहुत-बहुत बधाई! ऐतिहासिक जीत के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं! विजयी भव!"

उधर बिहार बीजेपी की ओर से बधाई देते हुए कहा गया, "भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा उपचुनाव 2026 हेतु बांकीपुर विधासभा सीट से अभिषेक कुमार सिन्हा "बंटी" जी के नाम को स्वीकृति प्रदान की गई है. एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं प्रचंड विजय की अग्रिम शुभकामनाएं."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार, नितिन नवीन वाली सीट से लड़ेंगे अभिषेक कुमार

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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