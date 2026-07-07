BJP से अभिषेक कुमार के प्रत्याशी बनने पर प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'आज से…'

राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव में इस बार जबरदस्त मुकाबला होगा. मुख्य लड़ाई बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के बीच होगी. मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को बीजेपी ने अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) को अपना प्रत्याशी घोषित किया. बीजेपी की ओर से कैंडिडेट के ऐलान के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की पार्टी जन सुराज (Jan Suraaj) की पहली प्रतिक्रिया आई है.

'ईमानदारी से बताना कि...'

जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है, "BJP या NDA के साथियों से भी मेरा प्रश्न है कि ईमानदारी से बताना कि आज से पहले इन अभिषेक जी का नाम बांकीपुर में सुने हैं या ये कैसे दिखते हैं, पता है? उत्तर है नहीं!"

बांकीपुर से BJP प्रत्याशी हैं: श्री अभिषेक



BJP या NDA के साथियों से भी मेरा प्रश्न है कि ईमानदारी से बताना कि आज से पहले इन अभिषेक जी का नाम बांकीपुर में सुने हैं या ये कैसे दिखते हैं, पता है?



उत्तर है नहीं!



आशीष सिन्हा, अजय आलोक, रणबीर नंदन जी, मनीष जी को छोड़ श्री श्री… pic.twitter.com/lmBSNgFVEC — Kumar Saurabh Singh (@iKumarSaurabh) July 7, 2026

'...तो बवाल हो जाएगा'

सौरभ सिंह ने कहा, "आशीष सिन्हा, अजय आलोक, रणबीर नंदन जी, मनीष जी को छोड़ श्री श्री अभिषेक! अभिषेक कौन हैं, ये लिख देंगे तो बवाल हो जाएगा. बांकीपुर में प्रशांत किशोर VS निरंकुश सम्राट की सरकार."

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बधाई देने में जुटे बीजेपी के नेता

जन सुराज की ओर से अभिषेक कुमार को लेकर भले सवाल खड़े किए गए हों, लेकिन बीजेपी के नेता उन्हें बधाई देने में जुट गए हैं. संजय मयूख ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा उपचुनाव-2026 के अंतर्गत 182-बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक कुमार सिन्हा "बंटी" जी को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बहुत-बहुत बधाई! ऐतिहासिक जीत के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं! विजयी भव!"

उधर बिहार बीजेपी की ओर से बधाई देते हुए कहा गया, "भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा उपचुनाव 2026 हेतु बांकीपुर विधासभा सीट से अभिषेक कुमार सिन्हा "बंटी" जी के नाम को स्वीकृति प्रदान की गई है. एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं प्रचंड विजय की अग्रिम शुभकामनाएं."

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