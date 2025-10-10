हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेट2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल

2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल

Most runs in ODI 2025: वनडे इंटरनेशनल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट हैं. वहीं इस लिस्ट में शुभमन गिल इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. देखें टॉप-8 बल्लेबाजों की लिस्ट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Oct 2025 09:48 PM (IST)
Most runs in ODI 2025: वनडे इंटरनेशनल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट हैं. वहीं इस लिस्ट में शुभमन गिल इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. देखें टॉप-8 बल्लेबाजों की लिस्ट.

2025 में सबसे ज्यादा ODI रन

1/8
वनडे क्रिकेट में इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट पहले नंबर पर हैं. रूट ने 2025 में 12 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 70.81 की शानदार औसत से 779 रन बनाए हैं.
2/8
स्कॉटलैंड के सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से इस साल वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट दूसरे नंबर पर हैं. मुन्से ने 2025 में 11 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 73.50 की बेहतरीन औसत से 735 रन बनाए हैं.
3/8
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट तीसरे नंबर पर हैं. डकेट ने 2025 में 12 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 43.83 की औसत से 526 रन बनाए हैं.
4/8
वेस्टइंडीज के बल्लेबाज केसी कार्टी इस साल वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट चौथे नंबर पर हैं. कार्टी ने 2025 में 9 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 55.00 की लाजवाब औसत से 495 रन बनाए हैं.
5/8
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके पांचवें नंबर पर हैं. ब्रीट्जके ने 2025 में 6 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 77.83 की शानदार औसत से 467 रन बनाए हैं.
6/8
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरिल मिचेल इस साल वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट छठे नंबर पर हैं. मिचेल ने 2025 में 13 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.66 की औसत से 464 रन बनाए हैं.
7/8
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के बल्लेबाज चरिथ असलंका सातवें नंबर पर हैं. असलंका ने 2025 में 10 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 50.66 की औसत से 456 रन बनाए हैं.
8/8
भारत के कप्तान शुभमन गिल इस साल वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं. शुभमन ने 2025 में 8 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 63.85 की बेहतरीन औसत से 447 रन बनाए हैं.
Published at : 10 Oct 2025 09:48 PM (IST)
Joe Root Ben Duckett Charith Asalanka SHUBMAN GILL Keacy Carty

Embed widget