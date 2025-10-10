2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल

वनडे क्रिकेट में इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट पहले नंबर पर हैं. रूट ने 2025 में 12 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 70.81 की शानदार औसत से 779 रन बनाए हैं.