एक्सप्लोरर
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Most runs in ODI 2025: वनडे इंटरनेशनल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट हैं. वहीं इस लिस्ट में शुभमन गिल इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. देखें टॉप-8 बल्लेबाजों की लिस्ट.
2025 में सबसे ज्यादा ODI रन
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 10 Oct 2025 09:48 PM (IST)
क्रिकेट
8 Photos
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
क्रिकेट
6 Photos
वनडे में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान, लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी
क्रिकेट
6 Photos
एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना
क्रिकेट
6 Photos
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
दिन-ब-दिन जवान हो रहे हैं रोहित शर्मा, ये गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा हैरान, न्यू लुक का फोटो वायरल
क्रिकेट
6 Photos
बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
क्रिकेट
6 Photos
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार
Advertisement
क्रिकेट
8 Photos
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
क्रिकेट
6 Photos
वनडे में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान, लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion