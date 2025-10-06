हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान

2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान

क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल हैं. उनका शानदार प्रदर्शन हमें इस साल इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैचों में देखने को मिला था.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Oct 2025 09:22 PM (IST)
क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल हैं. उनका शानदार प्रदर्शन हमें इस साल इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैचों में देखने को मिला था.

2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

1/6
शुभमन गिल 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. वहीं दूसरे स्थान पर सलामी बल्लेबाज केएल राहुल मौजूद हैं.
शुभमन गिल 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. वहीं दूसरे स्थान पर सलामी बल्लेबाज केएल राहुल मौजूद हैं.
2/6
शुभमन गिल 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्होंने 22 मैचों में 54.26 की औसत से 1411 रन बनाए हैं.
शुभमन गिल 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्होंने 22 मैचों में 54.26 की औसत से 1411 रन बनाए हैं.
3/6
सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्होंने 15 मैचों में 49.47 की औसत से 841 रन बनाए हैं.
सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्होंने 15 मैचों में 49.47 की औसत से 841 रन बनाए हैं.
4/6
स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, उन्होंने 14 मैचों में 78.77 की शानदार औसत से 709 रन बनाए हैं.
स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, उन्होंने 14 मैचों में 78.77 की शानदार औसत से 709 रन बनाए हैं.
5/6
विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं, उन्होंने 12 मैचों में 49.41 की औसत से 593 रन बनाए हैं.
विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं, उन्होंने 12 मैचों में 49.41 की औसत से 593 रन बनाए हैं.
6/6
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं, उन्होंने सिर्फ 5 मैचों में 64.44 की शानदार औसत से 580 रन बनाए हैं.
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं, उन्होंने सिर्फ 5 मैचों में 64.44 की शानदार औसत से 580 रन बनाए हैं.
Published at : 06 Oct 2025 09:22 PM (IST)
