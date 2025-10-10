हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Best Places To Visit in Nepal: ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, इन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग

Best Places To Visit in Nepal: ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, इन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग

Nepal tourism: नेपाल एक खूबसूरत देश है, हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल की वे कौन सी खूबसूरत जगहें हैं, जहां विदेशी सबसे ज्यादा आते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 10 Oct 2025 02:27 PM (IST)
Nepal tourism: नेपाल एक खूबसूरत देश है, हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल की वे कौन सी खूबसूरत जगहें हैं, जहां विदेशी सबसे ज्यादा आते हैं.

भारत के पड़ोसी में कई ऐसे देश हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, इन्हीं में से एक देश है नेपाल. यह पहाड़ी देश अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है. हिमालय की गोद में बसे इस देश की सैर करने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं. चलिए आपको यहां की खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं.

इसमें पहला नाम आता है, काठमांडू वैली का. नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है. यहां के मंदिर, स्तूप और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. पशुपतिनाथ मंदिर को देखने यहां दुनियाभर से लोग आते हैं. यह हिंदू आस्था का एक प्रमुख तीर्थस्थल है.
दूसरे नम्बर पर इस लिस्ट में पोखरा. यह काफी फेमस डेस्टिनेशन है. यहां से अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का नजारा देखने लायक होता है. फेवा झील और डेविस फॉल्स यहां की पहचान हैं.
अगर आप वाइल्डलाइफ लवर्स हैं, तो आपके लिए चितवन नेशनल पार्क स्वर्ग है. यहां आप रॉयल बंगाल टाइगर, गैंडे और हाथी का नजदीक से दीदार कर सकते हैं.
अगर आप धार्मिक जगहों को विजिट करना चाहते हैं, तो आपके लिए लुम्बिनी विकल्प हो सकता है. यह भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है और UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है. हर साल दुनियाभर से लाखों बौद्ध धर्म के अनुयायी यहां आते हैं.
अगर आपको पर्वत पर चढ़ना है, तो आपको बता दें कि एवरेस्ट बेस कैंप दुनिया भर के ट्रैकर्स का सपना है. यहां से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों का अनुभव करना हर एडवेंचर लवर का सपना होता है.
इसके अलावा माता जानकी की जन्मस्थली जनकपुर जा सकते हैं. यह एक ऐतिहासिक शहर है, जहां माता सीता से जुड़े मंदिर धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों को खींचता है.
Published at : 10 Oct 2025 02:27 PM (IST)
नेपाल Best Trekking In Nepal Mount Everest Adventure

ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
