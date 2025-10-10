इसमें पहला नाम आता है, काठमांडू वैली का. नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है. यहां के मंदिर, स्तूप और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. पशुपतिनाथ मंदिर को देखने यहां दुनियाभर से लोग आते हैं. यह हिंदू आस्था का एक प्रमुख तीर्थस्थल है.