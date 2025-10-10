एक्सप्लोरर
Best Places To Visit in Nepal: ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, इन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग
Nepal tourism: नेपाल एक खूबसूरत देश है, हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल की वे कौन सी खूबसूरत जगहें हैं, जहां विदेशी सबसे ज्यादा आते हैं.
भारत के पड़ोसी में कई ऐसे देश हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, इन्हीं में से एक देश है नेपाल. यह पहाड़ी देश अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है. हिमालय की गोद में बसे इस देश की सैर करने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं. चलिए आपको यहां की खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 10 Oct 2025 02:27 PM (IST)
ट्रैवल
6 Photos
ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, इन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग
ट्रैवल
7 Photos
ये हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहें, जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग
ट्रैवल
7 Photos
मरते मर जाएंगे, लेकिन रावण का दहन नहीं करते इन 5 जगहों के लोग, जानें कहां हैं ये पॉइंट्स?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
बिहार
सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion