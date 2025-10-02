हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Unsafe Areas Delhi: दिल्ली में घूमें, लेकिन भूलकर भी इन इलाकों का मत करना रुख, हो जाएगी लूटमार

Unsafe Areas Delhi: दिल्ली में घूमें, लेकिन भूलकर भी इन इलाकों का मत करना रुख, हो जाएगी लूटमार

delhi crime: देश की राजधानी दिल्ली में हर साल लाखों लोग घूमने फिरने आते हैं. यहां कई इलाकों में लूटमार की घटनाएं अभी भी होती रहती हैं, चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Oct 2025 09:06 AM (IST)
delhi crime: देश की राजधानी दिल्ली में हर साल लाखों लोग घूमने फिरने आते हैं. यहां कई इलाकों में लूटमार की घटनाएं अभी भी होती रहती हैं, चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं.

देश की राजधानी दिल्ली घूमने-फिरने और खाने-पीने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यही कारण है कि यहां हर साल देश-दुनिया से लाखों लोग घूमने आते हैं. देश की राजधानी होने के बावजूद यहां क्राइम रेट कम नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि आपको दिल्ली के किन इलाकों से दूर रहना चाहिए, वरना आपके साथ लूटमार की घटना हो सकती है.

NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली देश के उन शहरों में आता है, जहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है, जिसमें महिलाओं के साथ अपराध, मारपीट, लूटपाट जैसे तमाम तरह की घटनाएं शामिल हैं.
NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली देश के उन शहरों में आता है, जहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है, जिसमें महिलाओं के साथ अपराध, मारपीट, लूटपाट जैसे तमाम तरह की घटनाएं शामिल हैं.
दिल्ली में क्राइम के तौर पर हर इलाके का पैटर्न अलग-अलग है, जैसे कि साउथ-वेस्ट दिल्ली (सागरपुर) में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं. रेप से लेकर छेड़छाड़ और लूटमार की घटनाएं इस इलाके में काफी कॉमन बात मानी जाती हैं.
दिल्ली में क्राइम के तौर पर हर इलाके का पैटर्न अलग-अलग है, जैसे कि साउथ-वेस्ट दिल्ली (सागरपुर) में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं. रेप से लेकर छेड़छाड़ और लूटमार की घटनाएं इस इलाके में काफी कॉमन बात मानी जाती हैं.
न्यू उस्मानपुर (यमुनापार) भी उन इलाकों में आता है, जहां आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ. इस इलाके में भी रात को अकेले घूमना सेफ नहीं माना जाता है.
न्यू उस्मानपुर (यमुनापार) भी उन इलाकों में आता है, जहां आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ. इस इलाके में भी रात को अकेले घूमना सेफ नहीं माना जाता है.
नरेला और बवाना दिल्ली के उन इलाकों में आते हैं, जहां सबसे ज्यादा लूटपाट की घटनाएं होती रहती हैं. यहां नाबालिगों के गैंग भी आपराधिक घटनाओं में शामिल पाए जाते हैं.
नरेला और बवाना दिल्ली के उन इलाकों में आते हैं, जहां सबसे ज्यादा लूटपाट की घटनाएं होती रहती हैं. यहां नाबालिगों के गैंग भी आपराधिक घटनाओं में शामिल पाए जाते हैं.
दिल्ली के द्वारका साउथ इलाके में भी लूटपाट की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं. इस इलाके में कई डकैती की घटनाएं भी सामने निकल कर आई हैं.
दिल्ली के द्वारका साउथ इलाके में भी लूटपाट की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं. इस इलाके में कई डकैती की घटनाएं भी सामने निकल कर आई हैं.
इनके अलावा भी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में आए दिन लूटमार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इनके बीच कोई पैटर्न नहीं होता है कि इन इलाकों में ही सबसे ज्यादा लूट होती है.
इनके अलावा भी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में आए दिन लूटमार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इनके बीच कोई पैटर्न नहीं होता है कि इन इलाकों में ही सबसे ज्यादा लूट होती है.
Published at : 02 Oct 2025 09:06 AM (IST)
Delhi Crime Delhi Crime Rate Unsafe Areas Delhi

Embed widget