हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलChandni Chowk Street Food: परांठे वाली गली से दौलत की चाट तक, चांदनी चौक जाएं तो जरूर चखें ये 5 चीजें

Chandni Chowk Must Try Foods: दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड के लिए पूरी दुनिया में फेमस है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप चादनी चौक जाते हैं, तो वहां आपको खाने के लिए क्या-क्या मिलेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Dec 2025 01:32 PM (IST)
चांदनी चौक दिल्ली के सबसे पुराने और मशहूर बाजारों में से एक है. यहां की गलियां रंगों, भीड़ और स्वादिष्ट खाने से भरी रहती हैं. अगर आप यहां घूमने जा रहे हैं, तो कुछ आइकॉनिक स्नैक्स बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए.

आलू चाट यहां का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है. कुरकुरे आलू मसालेदार चटनी, मसालों और नींबू के साथ मिलकर जबरदस्त स्वाद देते हैं. कई दुकानदार इसमें अनार के दाने भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी मजेदार हो जाता है.
परांठे वाली गली अपने तरह-तरह के स्टफ्ड परांठों के लिए मशहूर है. देसी घी में तले हुए ये परांठे आलू, पनीर, मूली, गोभी से लेकर केले और खोये तक की यूनिक फिलिंग्स में मिलते हैं. इन्हें अचार, चटनी और सब्जी के साथ गरम-गरम परोसा जाता है.
दौलत की चाट दिल्ली का खास सर्दियों का मीठा है. इसे घंटों तक दूध फेंटकर इतना हल्का और झागदार बनाया जाता है कि यह मुंह में जाते ही पिघल जाता है. ऊपर से केसर, मेवे और चीनी डालने से इसका स्वाद और भी नाज़ुक हो जाता है.
बेदमी पूरी चांदनी चौक का बेहद पसंदीदा नाश्ता है. मसालेदार दाल से भरी पूरी को गरम आलू सब्जी और खट्टे अचार के साथ परोसा जाता है. इसका स्वाद तीखा, भरपूर और बिल्कुल देसी अंदाज में होता है.
रबड़ी फलूदा यहां की एक क्लासिक मिठाई है. गाढ़ी रबड़ी को नरम फलूदा नूडल्स पर डालकर ऊपर गुलाब सिरप टपकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद मीठा और ताजगी भरा हो जाता है. यह गर्मी में या मसालेदार खाने के बाद परफेक्ट मिठाई है.
ये पांचों स्नैक्स चांदनी चौक के असली स्वाद और उसके पुराने दिल को महसूस कराते हैं. चाहे आपको तीखा पसंद हो या मीठा, यहां हर किसी के लिए कुछ खास जरूर मिल जाता है.
Published at : 07 Dec 2025 01:32 PM (IST)
