दौलत की चाट दिल्ली का खास सर्दियों का मीठा है. इसे घंटों तक दूध फेंटकर इतना हल्का और झागदार बनाया जाता है कि यह मुंह में जाते ही पिघल जाता है. ऊपर से केसर, मेवे और चीनी डालने से इसका स्वाद और भी नाज़ुक हो जाता है.