2026 की टॉप ट्रैवल लिस्ट जारी, कनाडा की झीलों से लेकर कैरेबियन के व्हेल रिजर्व तक ये हैं सबसे हॉट डेस्टिनेशन
यूरोप के अल्पाइन माउंटेंस, कनाडा की लेक, चीन की यूनेस्को साइट्स, कैरेबियन का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व और मोरक्को का इंपीरियल हेरिटेज यह आने वाले साल के सबसे ज्यादा फेमस ट्रैवल स्पॉट बनने जा रहे हैं.
नेशनल ज्योग्राफिक ने साल 2026 के लिए दुनिया के टॉप डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी कर दी है. इस बार फोकस उन जगह पर है जहां नेचर, कल्चर और एडवेंचर एक साथ मिलता है. वहीं यूरोप के शानदार अल्पाइन माउंटेंस, कनाडा की लेक, चीन की नई यूनेस्को साइट्स, कैरेबियन का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व और मोरक्को का इंपीरियल हेरिटेज यह सभी आने वाले साल के सबसे ज्यादा फेमस ट्रैवल स्पॉट बनने जा रहे हैं. ऐसे में अगर आप 2026 में अपनी पहली फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो चलिए आज हम आपको 2026 की सबसे हॉट डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं.
Published at : 13 Dec 2025 12:30 PM (IST)
