2026 की टॉप ट्रैवल लिस्ट जारी, कनाडा की झीलों से लेकर कैरेबियन के व्हेल रिजर्व तक ये हैं सबसे हॉट डेस्टिनेशन

वहीं कनाडा का नया निबिस्ची नेशनल पार्क 4000 वर्ग मील में फैला एक शांत नेचर सपोर्ट है. यह क्री नेशन ऑफ मिस्टिसिनी की ओर से मैनेज किया जाने वाला प्रांत का पहला पार्क है. वहीं यहां वॉटरफ्रंट केबिन, फ्लोटिंग चेलेट्स और बोरेल फॉरेस्ट के शानदार नजारे भी दिखाई देते हैं. साथ ही साल भर चलने वाले इंडिजिनस एक्सपीरियंस, फायर साइट्स स्टोरीटेलिंग और विंटर सर्वाइवल क्लासेस भी यहां का मुख्य आकर्षण का केंद्र है.