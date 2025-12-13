2026 की टॉप ट्रैवल लिस्ट जारी, कनाडा की झीलों से लेकर कैरेबियन के व्हेल रिजर्व तक ये हैं सबसे हॉट डेस्टिनेशन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवल2026 की टॉप ट्रैवल लिस्ट जारी, कनाडा की झीलों से लेकर कैरेबियन के व्हेल रिजर्व तक ये हैं सबसे हॉट डेस्टिनेशन

By : कविता गाडरी  | Updated at : 13 Dec 2025 12:30 PM (IST)
नेशनल ज्योग्राफिक ने साल 2026 के लिए दुनिया के टॉप डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी कर दी है. इस बार फोकस उन जगह पर है जहां नेचर, कल्चर और एडवेंचर एक साथ मिलता है. वहीं यूरोप के शानदार अल्पाइन माउंटेंस, कनाडा की लेक, चीन की नई यूनेस्को साइट्स, कैरेबियन का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व और मोरक्को का इंपीरियल हेरिटेज यह सभी आने वाले साल के सबसे ज्यादा फेमस ट्रैवल स्पॉट बनने जा रहे हैं. ऐसे में अगर आप 2026 में अपनी पहली फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो चलिए आज हम आपको 2026 की सबसे हॉट डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं.

इटली के शानदार डोलोमाइट्स अपने विशाल माउंटेंस, नुकीली चोटियों और खूबसूरत अल्पाइन लैंडस्केप के लिए मशहूर है. 2026 में यह जगह और भी खास होगी, क्योंकि फरवरी और मार्च में यहां विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स होने वाले हैं.
वहीं कनाडा का नया निबिस्ची नेशनल पार्क 4000 वर्ग मील में फैला एक शांत नेचर सपोर्ट है. यह क्री नेशन ऑफ मिस्टिसिनी की ओर से मैनेज किया जाने वाला प्रांत का पहला पार्क है. वहीं यहां वॉटरफ्रंट केबिन, फ्लोटिंग चेलेट्स और बोरेल फॉरेस्ट के शानदार नजारे भी दिखाई देते हैं. साथ ही साल भर चलने वाले इंडिजिनस एक्सपीरियंस, फायर साइट्स स्टोरीटेलिंग और विंटर सर्वाइवल क्लासेस भी यहां का मुख्य आकर्षण का केंद्र है.
Published at : 13 Dec 2025 12:30 PM (IST)
