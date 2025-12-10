हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया के सबसे सस्ते देश की करनी है यात्रा, जानें कितना आएगा एक हफ्ते का खर्च?

दुनिया के सबसे सस्ते देश की करनी है यात्रा, जानें कितना आएगा एक हफ्ते का खर्च?

वियतनाम इन दिनों भारतीय ट्रैवलर्स का पसंदीदा बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है. यहां भारतीय रुपया काफी मजबूत है. वियतनाम में करीब 5000 भारतीय रुपये भी 15 लाख डोंग के बराबर हो जाते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Dec 2025 08:11 AM (IST)
वियतनाम इन दिनों भारतीय ट्रैवलर्स का पसंदीदा बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है. यहां भारतीय रुपया काफी मजबूत है. वियतनाम में करीब 5000 भारतीय रुपये भी 15 लाख डोंग के बराबर हो जाते हैं.

अगर आप कम बजट में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कई ऐसे देश हैं, जहां भारतीय यात्री बहुत कम खर्चे में अच्छी ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं. इन देशों में भारतीय रुपये की वैल्यू भी ज्यादा मिलती है. इसलिए यहां एक नॉर्मल बजट में आराम से घूमने, शॉपिंग करने और लोकल फूड का मजा लिया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से देश भारतीयों के लिए सबसे किफायती है और यहां का एक हफ्ते का खर्च कितना आता है.

वियतनाम इन दिनों भारतीय ट्रैवलर्स का पसंदीदा बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है. यहां भारतीय रुपया काफी मजबूत है. वियतनाम में करीब 5000 भारतीय रुपये भी 15 लाख डोंग के बराबर हो जाते हैं. वहीं इतने पैसों में आप यहां एक दिन के ट्रिप आराम से एंजॉय कर सकते हैं. अगर आप वियतनाम एक हफ्ते के लिए घूमना चाहते हैं तो आपका कुल अनुमानित खर्च 45,000 से 70,000 रुपये के बीच आएगा.
वियतनाम इन दिनों भारतीय ट्रैवलर्स का पसंदीदा बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है. यहां भारतीय रुपया काफी मजबूत है. वियतनाम में करीब 5000 भारतीय रुपये भी 15 लाख डोंग के बराबर हो जाते हैं. वहीं इतने पैसों में आप यहां एक दिन के ट्रिप आराम से एंजॉय कर सकते हैं. अगर आप वियतनाम एक हफ्ते के लिए घूमना चाहते हैं तो आपका कुल अनुमानित खर्च 45,000 से 70,000 रुपये के बीच आएगा.
वहीं नेपाल भी भारतीय ट्रैवलर्स के लिए सबसे आसान और किफायती ऑप्शन माना जाता है. यहां जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती है. भारतीयों के लिए नेपाल की एक हफ्ते की ट्रिप का कुल खर्च लगभग 20 से 30 हजार तक आता है.
वहीं नेपाल भी भारतीय ट्रैवलर्स के लिए सबसे आसान और किफायती ऑप्शन माना जाता है. यहां जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती है. भारतीयों के लिए नेपाल की एक हफ्ते की ट्रिप का कुल खर्च लगभग 20 से 30 हजार तक आता है.
इसके अलावा भारत के बहुत पास होने के कारण श्रीलंका भी एक बजट फ्रेंडली देश माना जाता है. यहां की फ्लाइट्स और ट्रैवल दोनों बजट में होते हैं. वहीं भारतीय यहां कोलंबो, गॉल और कैंडी जैसी जगहों पर घूम सकते हैं. श्रीलंका में एक हफ्ता यात्रा करने का कुल खर्च लगभग 35 से 55 तक आता है.
इसके अलावा भारत के बहुत पास होने के कारण श्रीलंका भी एक बजट फ्रेंडली देश माना जाता है. यहां की फ्लाइट्स और ट्रैवल दोनों बजट में होते हैं. वहीं भारतीय यहां कोलंबो, गॉल और कैंडी जैसी जगहों पर घूम सकते हैं. श्रीलंका में एक हफ्ता यात्रा करने का कुल खर्च लगभग 35 से 55 तक आता है.
वहीं भारत के नजदीक स्थित म्यांमार अपने प्राचीन मंदिरों और सुनहरे पैगोडा के लिए जाना चाहता है. यहां का स्ट्रीट फूड और लॉ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट म्यांमार को बजट में घूमने वालों के लिए बढ़िया डेस्टिनेशन बनता है. व म्यांमार में एक हफ्ता घूमने का कुल खर्च लगभग 40 से 55 हजार के बीच आता है.
वहीं भारत के नजदीक स्थित म्यांमार अपने प्राचीन मंदिरों और सुनहरे पैगोडा के लिए जाना चाहता है. यहां का स्ट्रीट फूड और लॉ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट म्यांमार को बजट में घूमने वालों के लिए बढ़िया डेस्टिनेशन बनता है. व म्यांमार में एक हफ्ता घूमने का कुल खर्च लगभग 40 से 55 हजार के बीच आता है.
अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो कंबोडिया आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है. आप कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर कॉम्प्लेक्स घूमने जा सकते हैं, जहां हर साल दुनिया भर से ट्रैवलर्स आते हैं. यहां एक हफ्ते घूमने का कुल खर्च 40 से 60 हजार के बीच से आ सकता है.
अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो कंबोडिया आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है. आप कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर कॉम्प्लेक्स घूमने जा सकते हैं, जहां हर साल दुनिया भर से ट्रैवलर्स आते हैं. यहां एक हफ्ते घूमने का कुल खर्च 40 से 60 हजार के बीच से आ सकता है.
वहीं भूटान को दुनिया का हैप्पीनेस नेशन कहा जाता है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता इसे और खास बनाते हैं. यहां जाने के लिए भारतीयों के लिए वीजा की जरूरत भी नहीं होती है, जिससे यहां के ट्रिप और भी किफायती हो जाती है. ऐसे में आप कुल 40 से 65 हजार में एक हफ्ते की भूटान की ट्रिप कर सकते हैं.
वहीं भूटान को दुनिया का हैप्पीनेस नेशन कहा जाता है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता इसे और खास बनाते हैं. यहां जाने के लिए भारतीयों के लिए वीजा की जरूरत भी नहीं होती है, जिससे यहां के ट्रिप और भी किफायती हो जाती है. ऐसे में आप कुल 40 से 65 हजार में एक हफ्ते की भूटान की ट्रिप कर सकते हैं.
Published at : 10 Dec 2025 08:11 AM (IST)
इंडिया
'अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं', ओवैसी-इकरा से लेकर आगा तक, मुस्लिम सांसदों ने बताया क्यों नहीं गाते वंदे मातरम
'अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं', ओवैसी-इकरा से लेकर आगा तक, मुस्लिम सांसदों ने बताया क्यों नहीं गाते वंदे मातरम
बिहार
बिहार: भर्ती एग्जाम से पहले पटना में परीक्षा माफिया गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला
बिहार: भर्ती एग्जाम से पहले पटना में परीक्षा माफिया गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
