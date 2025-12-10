दुनिया के सबसे सस्ते देश की करनी है यात्रा, जानें कितना आएगा एक हफ्ते का खर्च?

वियतनाम इन दिनों भारतीय ट्रैवलर्स का पसंदीदा बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है. यहां भारतीय रुपया काफी मजबूत है. वियतनाम में करीब 5000 भारतीय रुपये भी 15 लाख डोंग के बराबर हो जाते हैं. वहीं इतने पैसों में आप यहां एक दिन के ट्रिप आराम से एंजॉय कर सकते हैं. अगर आप वियतनाम एक हफ्ते के लिए घूमना चाहते हैं तो आपका कुल अनुमानित खर्च 45,000 से 70,000 रुपये के बीच आएगा.