चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक

चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक

इस विंटर आप चोपता-तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रैक पर भी जा सकते हैं. दरअसल चोपता से शुरू होने वाला यह आसान विंटर ट्रैक शुरुआती लोगों के लिए परफेक्ट माना जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Dec 2025 10:30 AM (IST)
इस विंटर आप चोपता-तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रैक पर भी जा सकते हैं. दरअसल चोपता से शुरू होने वाला यह आसान विंटर ट्रैक शुरुआती लोगों के लिए परफेक्ट माना जाता है.

अगर आप इन सर्दियों में पहली बार विंटर ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं और ज्यादा खतरनाक ट्रैकिंग पर जाने से बचना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड के कुछ फेमस और आसान ट्रैक पर जा सकते हैं. दरअसल उत्तराखंड के कुछ आसान ट्रैक सुरक्षित ढलानों, खूबसूरत गांव, शानदार जंगलों और बर्फ से ढकी वादियों से होकर गुजरते हैं. यह ट्रैक फैमिली बिगनर्स और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए बहुत सही माने जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको उत्तराखंड के कुछ आसान विंटर ट्रैक के बारे में बताते हैं जहां आप इस बार जा सकते हैं.

इस विंटर आप चोपता-तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रैक पर भी जा सकते हैं. दरअसल चोपता से शुरू होने वाला यह आसान विंटर ट्रैक शुरुआती लोगों के लिए परफेक्ट माना जाता है. देवदार, बुरांश और पाइन के बर्फीले जंगलों से गुजरते हुए यह ट्रैक तुंगनाथ तक पहुंचता है,जहां दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर स्थित है. वहीं थोड़ी और चढ़ाई करने पर चंद्रशिला से नंदा देवी, त्रिशूल और केदार डाेम समेत कई हिमालयी चोटियों का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं. आप चोपता और आसपास के गांव में नॉर्मल लॉज और होमस्टे भी आसानी से ले सकते हैं.
इस विंटर आप चोपता-तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रैक पर भी जा सकते हैं. दरअसल चोपता से शुरू होने वाला यह आसान विंटर ट्रैक शुरुआती लोगों के लिए परफेक्ट माना जाता है. देवदार, बुरांश और पाइन के बर्फीले जंगलों से गुजरते हुए यह ट्रैक तुंगनाथ तक पहुंचता है,जहां दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर स्थित है. वहीं थोड़ी और चढ़ाई करने पर चंद्रशिला से नंदा देवी, त्रिशूल और केदार डाेम समेत कई हिमालयी चोटियों का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं. आप चोपता और आसपास के गांव में नॉर्मल लॉज और होमस्टे भी आसानी से ले सकते हैं.
इसके अलावा आप दयारा बुग्याल ट्रैक भी कर सकते हैं. दयारा बुग्याल ट्रैक अपनी खूबसूरत अल्पलाइन घास के मैदानों के लिए मशहूर है जो सर्दियों में सफेद फैली हुई बर्फ से ढके हुए स्वर्ग जैसे दिखाई देते हैं. वहीं रायथल गांव से शुरू होने वाला यह ट्रैक ओक और मेपल के जंगलों से होते हुए धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है. वहीं बुग्याल पर पहुंचने से पहले ही गंगोत्री रेंज दिखाई देने लगती है. यह ट्रैक न ज्यादा लंबा है और न ही ज्यादा कठिन है. इस वजह से फैमिली और पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए यह ट्रैक बिल्कुल सही माना जाता है.
इसके अलावा आप दयारा बुग्याल ट्रैक भी कर सकते हैं. दयारा बुग्याल ट्रैक अपनी खूबसूरत अल्पलाइन घास के मैदानों के लिए मशहूर है जो सर्दियों में सफेद फैली हुई बर्फ से ढके हुए स्वर्ग जैसे दिखाई देते हैं. वहीं रायथल गांव से शुरू होने वाला यह ट्रैक ओक और मेपल के जंगलों से होते हुए धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है. वहीं बुग्याल पर पहुंचने से पहले ही गंगोत्री रेंज दिखाई देने लगती है. यह ट्रैक न ज्यादा लंबा है और न ही ज्यादा कठिन है. इस वजह से फैमिली और पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए यह ट्रैक बिल्कुल सही माना जाता है.
इसके अलावा आप केदारकांठा ट्रैक भी जा सकते हैं. भारत के सबसे फेमस विंटर ट्रैक में शामिल केदरकांठा बिगनर्स के लिए सुरक्षित और एडवेंचर से भरा ऑप्शन माना जाता है. संकरी से शुरू होने वाला या ट्रैक घने जंगलों और खुले मैदानों से होकर गुजरता है. जुदा का तालाब और बेस कैंप इसके प्रमुख कैंपसाइट है. वहीं यह पूरा रूट गाइड्स, गियर रेंटल और कैंप साइट्स इस ट्रैक की खूबसूरती बढ़ाते हैं.
इसके अलावा आप केदारकांठा ट्रैक भी जा सकते हैं. भारत के सबसे फेमस विंटर ट्रैक में शामिल केदरकांठा बिगनर्स के लिए सुरक्षित और एडवेंचर से भरा ऑप्शन माना जाता है. संकरी से शुरू होने वाला या ट्रैक घने जंगलों और खुले मैदानों से होकर गुजरता है. जुदा का तालाब और बेस कैंप इसके प्रमुख कैंपसाइट है. वहीं यह पूरा रूट गाइड्स, गियर रेंटल और कैंप साइट्स इस ट्रैक की खूबसूरती बढ़ाते हैं.
वहीं हमेशा विंटर ट्रैक चुनने से पहले ध्यान रखें कि आपका फिटनेस लेवल क्या है. इस ट्रैक के लिए आप केदरकांठा, दयारा बुग्याल और नाग टिब्बा जैसे आसान और सुरक्षित रूट से शुरुआत कर सकते हैं. इस ट्रैक के लिए आप बेस लेयर, इंसुलेटिंग लेयर और आउटर शेल कपड़ों की लेयरिंग करें. इसके अलावा इस ट्रैक के लिए आप सबसे जरूरी वाटर प्रूफ और अच्छी ग्रिप वाले हाई एंकल ट्रैकिंग शूज पहनें.
वहीं हमेशा विंटर ट्रैक चुनने से पहले ध्यान रखें कि आपका फिटनेस लेवल क्या है. इस ट्रैक के लिए आप केदरकांठा, दयारा बुग्याल और नाग टिब्बा जैसे आसान और सुरक्षित रूट से शुरुआत कर सकते हैं. इस ट्रैक के लिए आप बेस लेयर, इंसुलेटिंग लेयर और आउटर शेल कपड़ों की लेयरिंग करें. इसके अलावा इस ट्रैक के लिए आप सबसे जरूरी वाटर प्रूफ और अच्छी ग्रिप वाले हाई एंकल ट्रैकिंग शूज पहनें.
इस ट्रैक पर जाने के साथ कोशिश करें कि आप हाइड्रेट रहे. दरअसल ठंड में प्यास कम लगती है लेकिन शरीर को पानी की जरूरत रहती है. वहीं कोशिश करें कि आप बेस टाउन में एक दिन रुके, हल्का खाए और शराब और सिगरेट पीने से बचें. ट्रैक पर जाने के लिए आप अपने बैग को हल्का रखें, बैग में थर्मल, ग्लव्स, वूलन कैप, सनग्लास, सनस्क्रीन, हैंड लैंप, पावर बैंक, मेडिसिन और ट्रैकिंग पोल जरूर रखें.
इस ट्रैक पर जाने के साथ कोशिश करें कि आप हाइड्रेट रहे. दरअसल ठंड में प्यास कम लगती है लेकिन शरीर को पानी की जरूरत रहती है. वहीं कोशिश करें कि आप बेस टाउन में एक दिन रुके, हल्का खाए और शराब और सिगरेट पीने से बचें. ट्रैक पर जाने के लिए आप अपने बैग को हल्का रखें, बैग में थर्मल, ग्लव्स, वूलन कैप, सनग्लास, सनस्क्रीन, हैंड लैंप, पावर बैंक, मेडिसिन और ट्रैकिंग पोल जरूर रखें.
इसके अलावा सर्दियों वाले ट्रैक पर रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, ऐसे में अपने गाइड की बात मानकर ही चलें. वही स्नोस्ट्राॅम या व्हाइटआउट की कंडीशन में आगे बढ़ने की कोशिश न करें और हमेशा अपने फोन और पावर बैंक को जैकेट या स्लीपिंग बैग में रखें.
इसके अलावा सर्दियों वाले ट्रैक पर रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, ऐसे में अपने गाइड की बात मानकर ही चलें. वही स्नोस्ट्राॅम या व्हाइटआउट की कंडीशन में आगे बढ़ने की कोशिश न करें और हमेशा अपने फोन और पावर बैंक को जैकेट या स्लीपिंग बैग में रखें.
Published at : 05 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Uttarakhand Trek Chopta Tungnath Trek Chandrashila Dayara Bugyal Trek

Embed widget