चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक

इसके अलावा आप दयारा बुग्याल ट्रैक भी कर सकते हैं. दयारा बुग्याल ट्रैक अपनी खूबसूरत अल्पलाइन घास के मैदानों के लिए मशहूर है जो सर्दियों में सफेद फैली हुई बर्फ से ढके हुए स्वर्ग जैसे दिखाई देते हैं. वहीं रायथल गांव से शुरू होने वाला यह ट्रैक ओक और मेपल के जंगलों से होते हुए धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है. वहीं बुग्याल पर पहुंचने से पहले ही गंगोत्री रेंज दिखाई देने लगती है. यह ट्रैक न ज्यादा लंबा है और न ही ज्यादा कठिन है. इस वजह से फैमिली और पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए यह ट्रैक बिल्कुल सही माना जाता है.