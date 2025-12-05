एक्सप्लोरर
चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक
इस विंटर आप चोपता-तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रैक पर भी जा सकते हैं. दरअसल चोपता से शुरू होने वाला यह आसान विंटर ट्रैक शुरुआती लोगों के लिए परफेक्ट माना जाता है.
अगर आप इन सर्दियों में पहली बार विंटर ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं और ज्यादा खतरनाक ट्रैकिंग पर जाने से बचना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड के कुछ फेमस और आसान ट्रैक पर जा सकते हैं. दरअसल उत्तराखंड के कुछ आसान ट्रैक सुरक्षित ढलानों, खूबसूरत गांव, शानदार जंगलों और बर्फ से ढकी वादियों से होकर गुजरते हैं. यह ट्रैक फैमिली बिगनर्स और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए बहुत सही माने जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको उत्तराखंड के कुछ आसान विंटर ट्रैक के बारे में बताते हैं जहां आप इस बार जा सकते हैं.
Published at : 05 Dec 2025 10:30 AM (IST)
