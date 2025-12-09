एक्सप्लोरर
बेहद मशहूर हैं राहु के ये 8 मंदिर, पूजा के लिए क्या है यहां पहुंचने का रास्ता?
उत्तराखंड के पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक के पैठाणी गांव में स्थित राहु मंदिर राहु की पूजा के लिए प्रसिद्ध है. यहां राहु की पूजा भगवान शिव के साथ की जाती है और इसे इंद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है.
ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया का ग्रह कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि अगर यह दोनों ग्रह कुंडली में सही स्थिति में हो तो सफलता और तरक्की देते हैं. वहीं, गलत स्थिति में हो तो जीवन में कष्ट, भ्रम और परेशानियां बढ़ जाती हैं. ऐसे में लोग राहु की शांति के लिए उन मंदिरों के दर्शन करते हैं, जहां खास तौर पर राहु-केतु की पूजा की जाती है. आज हम आपको राहु के बेहद भव्य 8 मंदिरों के बारे में बताते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 03:59 PM (IST)
