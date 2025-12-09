बेहद मशहूर हैं राहु के ये 8 मंदिर, पूजा के लिए क्या है यहां पहुंचने का रास्ता?

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक के पैठाणी गांव में स्थित राहु मंदिर राहु की पूजा के लिए प्रसिद्ध है. यहां राहु की पूजा भगवान शिव के साथ की जाती है और इसे इंद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है. मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने राक्षस स्वरभानु का सिर और धड़ अलग किया था. वहीं इस मंदिर तक पहुचने के लिए पौड़ी जिले के पैठाणी गांव की सड़क से आसानी से पहुंचा जा सकता है.