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Dubai Princess Sheikha Mahra: अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
Sheikha Mahra Love Life: दुबई की प्रिंसेस शेखा महरा ने पारंपरिक शाही छवि से अलग अपनी खुद की पहचान बनाई है. चलिए आपको बताते हैं कि तलाक के बाद कैसे उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया?
शेखा महरा आज की मॉडर्न रॉयल्स में एक अलग पहचान बना चुकी हैं. दुबई के शासक की बेटी होने के बावजूद, उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ परंपराओं तक सीमित नहीं रखा. वह एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरी हैं, जो अपनी शर्तों पर जीना जानती हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 11:21 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion