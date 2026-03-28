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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलDubai Princess Sheikha Mahra: अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल

Dubai Princess Sheikha Mahra: अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल

Sheikha Mahra Love Life: दुबई की प्रिंसेस शेखा महरा ने पारंपरिक शाही छवि से अलग अपनी खुद की पहचान बनाई है. चलिए आपको बताते हैं कि तलाक के बाद कैसे उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया?

By : सोनम  | Updated at : 28 Mar 2026 11:21 AM (IST)
Sheikha Mahra Love Life: दुबई की प्रिंसेस शेखा महरा ने पारंपरिक शाही छवि से अलग अपनी खुद की पहचान बनाई है. चलिए आपको बताते हैं कि तलाक के बाद कैसे उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया?

शेखा महरा आज की मॉडर्न रॉयल्स में एक अलग पहचान बना चुकी हैं. दुबई के शासक की बेटी होने के बावजूद, उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ परंपराओं तक सीमित नहीं रखा. वह एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरी हैं, जो अपनी शर्तों पर जीना जानती हैं.

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साल 2024 में उन्होंने अपने तलाक का ऐलान जिस तरह किया, उसने सबको चौंका दिया. आमतौर पर रॉयल फैमिली के फैसले चुपचाप होते हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी. यह कदम सिर्फ एक निजी फैसला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का संदेश भी बन गया.
साल 2024 में उन्होंने अपने तलाक का ऐलान जिस तरह किया, उसने सबको चौंका दिया. आमतौर पर रॉयल फैमिली के फैसले चुपचाप होते हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी. यह कदम सिर्फ एक निजी फैसला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का संदेश भी बन गया.
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तलाक के बाद उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया. बल्कि उसी को ताकत बनाकर एक नया बिजनेस शुरू किया. उनके परफ्यूम ब्रांड Mahra M1 का 'Divorce' नाम का फ्रेग्रेंस लॉन्च होते ही चर्चा में आ गया.
तलाक के बाद उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया. बल्कि उसी को ताकत बनाकर एक नया बिजनेस शुरू किया. उनके परफ्यूम ब्रांड Mahra M1 का 'Divorce' नाम का फ्रेग्रेंस लॉन्च होते ही चर्चा में आ गया.
Published at : 28 Mar 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Dubai Princess Sheikha Mahra Sheikha Mahra Divorce Mahra M1 Perfume Brand

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