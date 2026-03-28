साल 2024 में उन्होंने अपने तलाक का ऐलान जिस तरह किया, उसने सबको चौंका दिया. आमतौर पर रॉयल फैमिली के फैसले चुपचाप होते हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी. यह कदम सिर्फ एक निजी फैसला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का संदेश भी बन गया.