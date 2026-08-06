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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHigh Blood Pressure in Pregnancy: प्रेग्नेंसी में हाई BP कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 6 चीजें, होगा फायदा

High Blood Pressure in Pregnancy: प्रेग्नेंसी में हाई BP कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 6 चीजें, होगा फायदा

High Blood Pressure in Pregnancy: गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए पोटैशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, साबुत अनाज, हरी सब्जियां और नट्स जैसी पौष्टिक चीजें डाइट में शामिल करें.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Aug 2026 10:05 AM (IST)
High Blood Pressure in Pregnancy: गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए पोटैशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, साबुत अनाज, हरी सब्जियां और नट्स जैसी पौष्टिक चीजें डाइट में शामिल करें.

गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर में काफी सारे बदलाव होते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर एक काफी आम लेकिन बहुत गंभीर समस्या है, गर्भावस्था के समय हर एक छोटी-बड़ी समस्या का खास ध्यान रखना होता है. डॉ के मुताबिक सही खान-पान अपनाकर इसे काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है. संतुलित आहार न सिर्फ मां के ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में मदद करती है, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए भी जरूरी पोषक तत्व देती है. आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए किन चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.

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केला, संतरा और तरबूज जैसे फलों में पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है. पोटैशियम शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में आसानी होती है. इन फलों को रोजाना डाइट में शामिल करना गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद माना जाता है.
केला, संतरा और तरबूज जैसे फलों में पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है. पोटैशियम शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में आसानी होती है. इन फलों को रोजाना डाइट में शामिल करना गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद माना जाता है.
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पालक और मेथी जैसी हरी सब्जियों में मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है. ये तत्व रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स रखने में मदद करते हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर बना रहता है. इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने भोजन में हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें.
पालक और मेथी जैसी हरी सब्जियों में मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है. ये तत्व रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स रखने में मदद करते हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर बना रहता है. इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने भोजन में हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें.
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ओट्स और ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है. ये न सिर्फ पाचन के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी सहायक साबित होते हैं. रिफाइंड अनाज की जगह साबुत अनाज चुनना एक सेहतमंद विकल्प है.
ओट्स और ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है. ये न सिर्फ पाचन के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी सहायक साबित होते हैं. रिफाइंड अनाज की जगह साबुत अनाज चुनना एक सेहतमंद विकल्प है.
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दूध और दही जैसे डेयरी उत्पाद कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं. गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम एक जरूरी पोषक तत्व है, जो हृदय संबंधी सेहत को सपोर्ट करता है. इसलिए रोजाना डाइट में दूध या दही को शामिल करना फायदेमंद रहता है.
दूध और दही जैसे डेयरी उत्पाद कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं. गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम एक जरूरी पोषक तत्व है, जो हृदय संबंधी सेहत को सपोर्ट करता है. इसलिए रोजाना डाइट में दूध या दही को शामिल करना फायदेमंद रहता है.
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बादाम और अलसी के बीज जैसे नट्स और सीड्स में हेल्दी फैट्स के साथ-साथ अन्य जरूरी पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं. ये रक्त संचार को बेहतर बनाने और दिल की सेहत को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. मुट्ठी भर नट्स रोजाना खाना एक अच्छी आदत हो सकती है.
बादाम और अलसी के बीज जैसे नट्स और सीड्स में हेल्दी फैट्स के साथ-साथ अन्य जरूरी पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं. ये रक्त संचार को बेहतर बनाने और दिल की सेहत को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. मुट्ठी भर नट्स रोजाना खाना एक अच्छी आदत हो सकती है.
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दाल और अंडे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मां और शिशु दोनों के लिए जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं. प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसे डाइट में पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए.
दाल और अंडे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मां और शिशु दोनों के लिए जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं. प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसे डाइट में पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए.
Published at : 06 Aug 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Pregnancy Diet Health News Pregnancy Health

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