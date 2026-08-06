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High Blood Pressure in Pregnancy: प्रेग्नेंसी में हाई BP कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 6 चीजें, होगा फायदा
High Blood Pressure in Pregnancy: गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए पोटैशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, साबुत अनाज, हरी सब्जियां और नट्स जैसी पौष्टिक चीजें डाइट में शामिल करें.
गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर में काफी सारे बदलाव होते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर एक काफी आम लेकिन बहुत गंभीर समस्या है, गर्भावस्था के समय हर एक छोटी-बड़ी समस्या का खास ध्यान रखना होता है. डॉ के मुताबिक सही खान-पान अपनाकर इसे काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है. संतुलित आहार न सिर्फ मां के ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में मदद करती है, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए भी जरूरी पोषक तत्व देती है. आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए किन चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.
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Published at : 06 Aug 2026 10:05 AM (IST)
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