केला, संतरा और तरबूज जैसे फलों में पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है. पोटैशियम शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में आसानी होती है. इन फलों को रोजाना डाइट में शामिल करना गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद माना जाता है.