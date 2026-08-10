AC से निकलकर सीधे बारिश में तो नहीं जा रहे? पड़ सकते हैं बीमार

एसी वाले कमरे में तापमान बाहर के मुकाबले काफी कम हो सकता है. ऐसे में वहां से निकलते ही सीधे तेज बारिश या ठंडी हवा के संपर्क में आने के बजाय कुछ मिनट सामान्य तापमान में रहना बेहतर है. इससे शरीर को बाहर के मौसम के अनुसार ढलने का थोड़ा समय मिल जाता है. खासकर जिन लोगों को मौसम बदलने पर जल्दी परेशानी होती है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए एसी से निकलते समय बहुत ठंडी हवा और बाहर की गर्म नम हवा के बीच अचानक बदलाव से असहजता महसूस हो सकती है.