मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थReason Behind Memory Loss: 50 की उम्र में बीपी, शुगर कंट्रोल रखें, डिमेंशिया का खतरा घटाएं

Reason Behind Memory Loss: 50 की उम्र में बीपी, शुगर कंट्रोल रखें, डिमेंशिया का खतरा घटाएं

Reason Behind Memory Loss: नई रिसर्च के अनुसार हाई बीपी, डायबिटीज और स्मोकिंग को समय रहते नियंत्रित रखने से डिमेंशिया का खतरा कम हो सकता है और याददाश्त लंबे समय तक बेहतर रहती है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Aug 2026 08:26 AM (IST)
Reason Behind Memory Loss: नई रिसर्च के अनुसार हाई बीपी, डायबिटीज और स्मोकिंग को समय रहते नियंत्रित रखने से डिमेंशिया का खतरा कम हो सकता है और याददाश्त लंबे समय तक बेहतर रहती है.

ज्यादातर घरों में बुजुर्ग लोग कोई चीज भूल जाते हैं या किसी का नाम भूल जाते हैं, जिसे अक्सर घर वाले लोग नजरअंदाज कर देते हैं या आम बात बोलकर टाल देते हैं. लेकिन इस स्थिति में यह जानना जरूरी है कि क्या हो अगर आपके दादा या दादी की याददाश्त जा रही हो. ऐसे में यह सवाल दिमाग में आता है कि क्या सच में उम्र बढ़ने पर याददाश्त चली जाती है? ऐसे में आपको बता दें कि एक नई रिसर्च में सामने आया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है. दिमाग की कमजोरी बढ़ती उम्र की वजह से नहीं होती, बल्कि यह कमजोरी सालों से चुपचाप शुरू हो जाती है. इसे रोकने का सही समय 40 से 50 साल की उम्र के बीच होता है, न कि बुढ़ापे में. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

1/6
भले ही उम्र डिमेंशिया का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह बीमारी लोगों की सोच से कहीं पहले शुरू हो सकती है. एक नई लंबी रिसर्च में सामने आया है कि जो लोग अपनी 50 की उम्र तक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग से दूर रहते हैं, वे उन लोगों के मुकाबले करीब 12.6 साल ज्यादा डिमेंशिया-फ्री जिंदगी जी सकते हैं, जिन्हें ये तीनों समस्याएं होती हैं. यानी दिमाग को सुरक्षित रखने की शुरुआत याददाश्त कमजोर होने से बहुत पहले ही करनी होती है. यह रिसर्च 12,400 से ज्यादा लोगों पर 26 साल तक की गई ARIC स्टडी पर आधारित है, जिसमें यह देखा गया कि 55 से 95 साल की उम्र के बीच लोग बिना डिमेंशिया के कितने साल जी पाए थे. 
भले ही उम्र डिमेंशिया का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह बीमारी लोगों की सोच से कहीं पहले शुरू हो सकती है. एक नई लंबी रिसर्च में सामने आया है कि जो लोग अपनी 50 की उम्र तक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग से दूर रहते हैं, वे उन लोगों के मुकाबले करीब 12.6 साल ज्यादा डिमेंशिया-फ्री जिंदगी जी सकते हैं, जिन्हें ये तीनों समस्याएं होती हैं. यानी दिमाग को सुरक्षित रखने की शुरुआत याददाश्त कमजोर होने से बहुत पहले ही करनी होती है. यह रिसर्च 12,400 से ज्यादा लोगों पर 26 साल तक की गई ARIC स्टडी पर आधारित है, जिसमें यह देखा गया कि 55 से 95 साल की उम्र के बीच लोग बिना डिमेंशिया के कितने साल जी पाए थे. 
2/6
बहुत से लोग सोचते हैं कि डिमेंशिया अचानक बुढ़ापे में आ जाता है, लेकिन असल में इसका नुकसान बहुत पहले से चुपचाप शुरू हो जाता है. इसी स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को 55 साल की उम्र में कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, वे करीब 30.1 साल बिना डिमेंशिया के जी पाए.  वहीं जिन्हें डायबिटीज, हाई बीपी और स्मोकिंग तीनों थीं, वे सिर्फ 17.5 साल ही डिमेंशिया-फ्री रह पाए हैं. यानी तीनों परेशानी एक साथ होने पर डिमेंशिया का खतरा करीब 2.7 गुना बढ़ जाता है, और बिना डिमेंशिया के मरने का खतरा भी 5 गुना ज्यादा हो जाता है.  इससे साफ पता चलता है कि दिल और दिमाग की सेहत आपस में गहराई से जुड़ी हुई होती है. 
बहुत से लोग सोचते हैं कि डिमेंशिया अचानक बुढ़ापे में आ जाता है, लेकिन असल में इसका नुकसान बहुत पहले से चुपचाप शुरू हो जाता है. इसी स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को 55 साल की उम्र में कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, वे करीब 30.1 साल बिना डिमेंशिया के जी पाए.  वहीं जिन्हें डायबिटीज, हाई बीपी और स्मोकिंग तीनों थीं, वे सिर्फ 17.5 साल ही डिमेंशिया-फ्री रह पाए हैं. यानी तीनों परेशानी एक साथ होने पर डिमेंशिया का खतरा करीब 2.7 गुना बढ़ जाता है, और बिना डिमेंशिया के मरने का खतरा भी 5 गुना ज्यादा हो जाता है.  इससे साफ पता चलता है कि दिल और दिमाग की सेहत आपस में गहराई से जुड़ी हुई होती है. 
3/6
ये तीनों बीमारियां शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करती हैं, लेकिन आखिर में असर दिमाग पर ही डालती हैं. डॉक्टर के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर दिमाग की छोटी blood vessels को नुकसान पहुंचाता है, जिससे खून का बहाव कम हो जाता है और सालों तक यह नुकसान अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है. वहीं डायबिटीज की वजह से शरीर में सूजन और तनाव बढ़ता है, जिससे blood vessels को चोट पहुंचती है. वहीं स्मोकिंग करने की आदत भी इसमें उतनी ही भूमिका नीभाती है, जो blood vessels को सिकोड़ देती है, जिससे ऑक्सीजन कम पहुंचती है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
ये तीनों बीमारियां शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करती हैं, लेकिन आखिर में असर दिमाग पर ही डालती हैं. डॉक्टर के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर दिमाग की छोटी blood vessels को नुकसान पहुंचाता है, जिससे खून का बहाव कम हो जाता है और सालों तक यह नुकसान अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है. वहीं डायबिटीज की वजह से शरीर में सूजन और तनाव बढ़ता है, जिससे blood vessels को चोट पहुंचती है. वहीं स्मोकिंग करने की आदत भी इसमें उतनी ही भूमिका नीभाती है, जो blood vessels को सिकोड़ देती है, जिससे ऑक्सीजन कम पहुंचती है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
4/6
यह स्टडी खासतौर पर मिडलाइफ यानी 40 और 50 की उम्र पर जोर देती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब शरीर में बीपी बढ़ना या शुगर लेवल बिगड़ना जैसी समस्याएं धीरे-धीरे शुरू होती हैं, भले ही इंसान अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस न कर रहा हो.  ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि डिमेंशिया को बुढ़ापे का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसके कई मामले हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़े होते हैं. बल्कि ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ना, रोज एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, सही खानपान रखना और लोगों से जुड़े रहना, ये सारी आदतें मिलकर डिमेंशिया के खतरे को काफी कम कर सकती हैं. 
यह स्टडी खासतौर पर मिडलाइफ यानी 40 और 50 की उम्र पर जोर देती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब शरीर में बीपी बढ़ना या शुगर लेवल बिगड़ना जैसी समस्याएं धीरे-धीरे शुरू होती हैं, भले ही इंसान अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस न कर रहा हो.  ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि डिमेंशिया को बुढ़ापे का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसके कई मामले हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़े होते हैं. बल्कि ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ना, रोज एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, सही खानपान रखना और लोगों से जुड़े रहना, ये सारी आदतें मिलकर डिमेंशिया के खतरे को काफी कम कर सकती हैं. 
5/6
कभी-कभी किसी का नाम भूल जाना या चाबी कहीं रख कर भूल जाना आम बात है, खासकर तनाव के दौरान. लेकिन अगर यह भूलने की आदत बार-बार होने लगे और रोजमर्रा के काम में रुकावट डालने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे में आपको फौरन डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए खासतौर पर जिन लोगों को पहले से हाई बीपी, डायबिटीज, स्मोकिंग की आदत या दिल से जुड़ी कोई बीमारी रह चुकी है, उन्हें अपनी यादाश और सोचने-समझने की क्षमता पर खास ध्यान देना चाहिए. 
कभी-कभी किसी का नाम भूल जाना या चाबी कहीं रख कर भूल जाना आम बात है, खासकर तनाव के दौरान. लेकिन अगर यह भूलने की आदत बार-बार होने लगे और रोजमर्रा के काम में रुकावट डालने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे में आपको फौरन डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए खासतौर पर जिन लोगों को पहले से हाई बीपी, डायबिटीज, स्मोकिंग की आदत या दिल से जुड़ी कोई बीमारी रह चुकी है, उन्हें अपनी यादाश और सोचने-समझने की क्षमता पर खास ध्यान देना चाहिए. 
6/6
इस रिसर्च की सबसे अच्छी बात यह है कि यह डर की जगह उम्मीद दिखाती है. यह बताती है कि दिमाग की सेहत किसी एक दवा या एक परफेक्ट डाइट से तय नहीं होती, बल्कि सालों तक अपनाई गई रोजमर्रा की आदतों से बनती है. यह स्टडी यह नहीं कहती कि डिमेंशिया को हमेशा रोका जा सकता है, क्योंकि जेनेटिक्स और उम्र जैसे कारण भी इस पर असर डालते हैं. 
इस रिसर्च की सबसे अच्छी बात यह है कि यह डर की जगह उम्मीद दिखाती है. यह बताती है कि दिमाग की सेहत किसी एक दवा या एक परफेक्ट डाइट से तय नहीं होती, बल्कि सालों तक अपनाई गई रोजमर्रा की आदतों से बनती है. यह स्टडी यह नहीं कहती कि डिमेंशिया को हमेशा रोका जा सकता है, क्योंकि जेनेटिक्स और उम्र जैसे कारण भी इस पर असर डालते हैं. 
Published at : 07 Aug 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Dementia Health News Deamentia Symptoms New Medical Studies

हेल्थ फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
LPG Cylinder Tips: बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
लाइफस्टाइल
Ayodhya Ram Mandir Tatkal Pass: राम मंदिर में VIP दर्शन बंद, अब ऐसे बुक करें तत्काल पास
राम मंदिर में VIP दर्शन बंद, अब ऐसे बुक करें तत्काल पास
लाइफस्टाइल
India First High Altitude Ladakh Safari : लद्दाख में शुरू होगी भारत की पहली हाई-एल्टीट्यूड सफारी, जानें क्या है खास?
लद्दाख में शुरू होगी भारत की पहली हाई-एल्टीट्यूड सफारी, जानें क्या है खास?
लाइफस्टाइल
कुंभ राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या बदलेगा आपका भविष्य, करियर और कमाई का गणित?
कुंभ राशि Horoscope 2026: अगले 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, जानें छमाही राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion: मिशिगन का चुनावी नतीजा और एपेक की कमजोर होती सियासी पकड़
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
विश्व
'युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, वे...', ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'युद्ध जल्द खत्म होने वाला है', ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
आईपीएल 2026
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
ओटीटी
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इंडिया
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
जनरल नॉलेज
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget