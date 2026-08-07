भले ही उम्र डिमेंशिया का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह बीमारी लोगों की सोच से कहीं पहले शुरू हो सकती है. एक नई लंबी रिसर्च में सामने आया है कि जो लोग अपनी 50 की उम्र तक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग से दूर रहते हैं, वे उन लोगों के मुकाबले करीब 12.6 साल ज्यादा डिमेंशिया-फ्री जिंदगी जी सकते हैं, जिन्हें ये तीनों समस्याएं होती हैं. यानी दिमाग को सुरक्षित रखने की शुरुआत याददाश्त कमजोर होने से बहुत पहले ही करनी होती है. यह रिसर्च 12,400 से ज्यादा लोगों पर 26 साल तक की गई ARIC स्टडी पर आधारित है, जिसमें यह देखा गया कि 55 से 95 साल की उम्र के बीच लोग बिना डिमेंशिया के कितने साल जी पाए थे.