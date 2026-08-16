कमरे को दिनभर फ्रेश और सुगंधित कैसे रखें? जानें आसान घरेलू उपाय

How To Keep Room Fresh Without Room Freshener: घर में कदम रखते ही अगर कमरे से ताजी और साफ खुशबू आए, तो पूरा माहौल अच्छा लगने लगता है. लेकिन कई बार कमरा साफ होने के बावजूद उसमें सीलन, बासी हवा, कपड़ों या कूड़े की गंध बनी रहती है. खासकर ऐसे कमरे जहां खिड़कियां कम खुलती हैं या हवा का आना-जाना ठीक नहीं होता, वहां बदबू जल्दी जमा हो सकती है. गंध सिर्फ हवा में ही नहीं रहती, बल्कि कई बार बिस्तर, गद्दे, कालीन, पर्दों और फर्नीचर के कपड़े में भी बस जाती है.

अगर आपके कमरे में भी दिनभर ताजगी नहीं रहती, तो सिर्फ महंगे रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों और रोजाना की छोटी-छोटी आदतों की मदद से कमरे को ज्यादा समय तक फ्रेश रखा जा सकता है. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कमरे में बदबू आखिर आती कहां से है.

कमरे में बदबू की सबसे बड़ी वजह क्या है?

बंद कमरे में बासी हवा जमा होना बदबू की एक बड़ी वजह हो सकती है. इसके अलावा गीले कपड़े, लंबे समय से न धोए गए बेडशीट, गंदे कपड़ों की टोकरी, जूते, पालतू जानवरों की चीजें और कमरे में जमा धूल भी गंध बढ़ा सकती है. अगर कमरे में नमी ज्यादा है, तो सीलन और फफूंद जैसी समस्या भी बदबू का कारण बन सकती है. खाना पकाने से पैदा होने वाली गंध भी हवा के साथ कमरे में पहुंच सकती है.





सबसे पहले कमरे की हवा बदलें

कमरे की बदबू दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें ताजी हवा का रास्ता बनाया जाए. जब बाहर की हवा साफ हो और मौसम ठीक हो, तो कुछ देर के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोल दें. इससे कमरे में जमा बासी हवा बाहर निकलने में मदद मिलेगी और ताजी हवा अंदर आएगी. अगर कमरे में पंखा है, तो उसे कुछ देर चलाकर हवा का सर्कुलेशन भी बेहतर किया जा सकता है.

बिस्तर को रोजाना थोड़ा खुला रखें

सुबह उठते ही बेड को तुरंत पूरी तरह ढक देने के बजाय कुछ देर चादर और कंबल को पीछे कर दें. इससे बिस्तर में फंसी गर्मी और नमी बाहर निकलने में मदद करती है. करीब आधे घंटे बाद बेड को दोबारा व्यवस्थित कर सकते हैं. बेडशीट और तकिए के कवर को समय-समय पर धोना भी जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक इस्तेमाल होने पर इनमें पसीने और दूसरी गंध जमा हो सकती है.





बेकिंग सोडा आएगा काम

अगर गद्दे या कालीन से बदबू आ रही है, तो बेकिंग सोडा एक आसान घरेलू विकल्प हो सकता है. गद्दे की सतह को पहले अच्छी तरह वैक्यूम करें. इसके बाद उस पर थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़ककर कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दें. फिर इसे अच्छी तरह वैक्यूम कर लें. बेकिंग सोडा गंध को सिर्फ छिपाने के बजाय उसे न्यूट्रलाइज करने में मदद कर सकता है. यही तरीका कालीन और रग पर भी आजमाया जा सकता है.

एक कटोरी में रखें बेकिंग सोडा

कमरे की हवा में मौजूद हल्की बदबू को सोखने के लिए एक उथली कटोरी में बेकिंग सोडा भरकर कमरे के किसी कोने में रखा जा सकता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां बच्चे या पालतू जानवर आसानी से न पहुंच सकें. इसके अलावा सूखे कॉफी ग्राउंड्स को कपड़े की छोटी पोटली में रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एक्टिवेटेड चारकोल भी गंध को सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

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कमरे की सफाई में इन जगहों को न भूलें

सिर्फ फर्श और टेबल साफ करने से काम पूरा नहीं होता. पर्दे, कालीन, गद्दा, सोफा, बेड के आसपास की जगह और दीवारों पर जमी धूल भी कमरे की गंध को प्रभावित कर सकती है. माइक्रोफाइबर कपड़े से दीवारों और दूसरी सतहों की सफाई करें. अगर कमरे में सीलिंग फैन है, तो उसके ब्लेड पर जमा धूल भी साफ करें.

कमरे में खुशबू के लिए पौधे लगाएं

रूम को नेचुरल तरीके से फ्रेश रखने के लिए घर में कुछ पौधे भी लगाए जा सकते हैं. मिंट, तुलसी, रोजमेरी और थाइम जैसे हर्ब्स हल्की प्राकृतिक खुशबू दे सकते हैं. लैवेंडर और जैस्मिन जैसे खुशबूदार पौधे भी कमरे के माहौल को बेहतर बना सकते हैं. पौधों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक रोशनी और हवा मिल सके.

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