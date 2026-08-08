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Questions Should Ask Before Delivery: Delivery के लिए Hospital चुनने से पहले ये 7 सवाल पूछना मत भूलिए
Questions Should Ask Before Delivery: डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल चुनने से पहले डॉक्टर की उपलब्धता, खर्च, NICU, बच्चों के डॉक्टर, बर्थिंग पार्टनर और लेबर के दौरान सुविधाओं की जानकारी जरूरी है.
हर महिला के लिए प्रेगनेंसी का समय सबसे जरूरी होता है, लेकिन जितना खास प्रेगनेंसी का समय होता है उससे कई ज्यादा जरूरी डिलीवरी का समय होता है. इसलिए जरूरी है कि डिलीवरी के समय सही हॉस्पिटल का चुनाव. कई बार लोग सिर्फ हॉस्पिटल की लोकेशन या उसके नाम को देखकर ही फैसला कर लेते हैं, कि ये मां और बच्चे दोनों के लिए ठीक रहेगा. ऐसे में बता दें कि गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक, हॉस्पिटल फाइनल करने से पहले हर किसी को ये सात सवाल जरूर पूछने चाहिए, ताकि डिलीवरी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और मां-बच्चे दोनों को सही देखभाल मिल सके. आइए जानते हैं ये सात सवाल कौन-कौन से हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 09:59 PM (IST)
Tags :Pregnancy
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion