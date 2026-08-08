सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या उस हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट दिन-रात यानी चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती हैं या नहीं. डिलीवरी का समय पहले से तय नहीं होता, यह किसी भी वक्त शुरू हो सकती है. ऐसे में अगर डॉक्टर सिर्फ कुछ तय घंटों के लिए ही उपलब्ध हों, तो इमरजेंसी में परेशानी हो सकती है. इसलिए यह जरूर पता करें कि रात में या छुट्टी के दिन भी कोई अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगी या नहीं.