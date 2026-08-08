साथ ही कुछ मामलों में यह दिल से जुड़ी परेशानी या दिमाग से जुड़ी किसी गंभीर स्थिति का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर आपको दिन भर में तीस से ज्यादा बार जम्हाई आती है, या फिर पूरी नींद लेने के बावजूद भी जम्हाई कम नहीं होती, तो यह ध्यान देने वाली बात है. खासकर अगर इसके साथ चक्कर आना, बहुत ज्यादा थकान या सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां भी महसूस हों, तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए.