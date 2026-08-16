वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री की बंदूक से चली गोली, दो लोग घायल

वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार (16 अगस्त 2026) को हथियार की जांच के दौरान अचानक गोली चल गई. इस घटना में एयरपोर्ट पर तैनात दो AAICLAS स्क्रीनर्स घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है. मुंबई जाने वाली IX-1810 फ्लाइट में सफर करने वाला एक यात्री अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुंचा था. यात्री ने विमान में ले जाने वाले हथियार की घोषणा की थी.