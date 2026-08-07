अगर सफेद टाइल्स पर हल्के पीले दाग दिखाई देने लगे हैं, तो बेकिंग सोडा और सफेद सिरका का मिश्रण काफी असरदार साबित हो सकता है. सबसे पहले टाइल्स पर बेकिंग सोडा छिड़कें और फिर उसके ऊपर थोड़ा सिरका डालें. कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें, ताकि गंदगी ढीली हो जाए. इसके बाद मुलायम ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो दें. यह तरीका टाइल्स की चमक लौटाने के साथ साथ बदबू को भी कम करने में मदद करता है.