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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsTile Cleaning Tips: पीली हो गई है सफेद टाइल्स, बिना मेहनत ऐसे करें साफ

Tile Cleaning Tips: पीली हो गई है सफेद टाइल्स, बिना मेहनत ऐसे करें साफ

Tile Cleaning Tips:सफेद टाइल्स पर जमी पीली परत और जिद्दी दाग अब बिना ज्यादा मेहनत हटाए जा सकते हैं. जानिए घर में मौजूद आसान चीजों से टाइल्स को दोबारा नई जैसी चमक देने के असरदार तरीके.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Aug 2026 09:37 AM (IST)
Tile Cleaning Tips:सफेद टाइल्स पर जमी पीली परत और जिद्दी दाग अब बिना ज्यादा मेहनत हटाए जा सकते हैं. जानिए घर में मौजूद आसान चीजों से टाइल्स को दोबारा नई जैसी चमक देने के असरदार तरीके.

सफेद टाइल्स घर को साफ, चमकदार और आकर्षक लुक देती हैं, लेकिन समय के साथ उन पर पीले दाग, धूल, साबुन की परत और नमी की वजह से जिद्दी गंदगी जमने लगती है. खासकर बाथरूम और किचन की टाइल्स जल्दी अपनी चमक खो देती हैं. कई लोग इन्हें साफ करने के लिए महंगे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से भी टाइल्स दोबारा नई जैसी चमक सकती हैं. यहाँ जानिए ऐसे आसान और असरदार तरीके जिनसे बिना ज्यादा मेहनत के सफेद टाइल्स की सफाई की जा सकती है.

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अगर सफेद टाइल्स पर हल्के पीले दाग दिखाई देने लगे हैं, तो बेकिंग सोडा और सफेद सिरका का मिश्रण काफी असरदार साबित हो सकता है. सबसे पहले टाइल्स पर बेकिंग सोडा छिड़कें और फिर उसके ऊपर थोड़ा सिरका डालें. कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें, ताकि गंदगी ढीली हो जाए. इसके बाद मुलायम ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो दें. यह तरीका टाइल्स की चमक लौटाने के साथ साथ बदबू को भी कम करने में मदद करता है.
अगर सफेद टाइल्स पर हल्के पीले दाग दिखाई देने लगे हैं, तो बेकिंग सोडा और सफेद सिरका का मिश्रण काफी असरदार साबित हो सकता है. सबसे पहले टाइल्स पर बेकिंग सोडा छिड़कें और फिर उसके ऊपर थोड़ा सिरका डालें. कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें, ताकि गंदगी ढीली हो जाए. इसके बाद मुलायम ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो दें. यह तरीका टाइल्स की चमक लौटाने के साथ साथ बदबू को भी कम करने में मदद करता है.
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नींबू में मौजूद प्राकृतिक अम्ल टाइल्स पर जमे पीलेपन और दाग हटाने में मदद करते हैं. एक नींबू का रस निकालकर सीधे दाग वाली जगह पर लगाएं और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद गीले कपड़े या स्पंज से सफाई करें. अगर दाग ज्यादा पुराने हैं तो नींबू के रस में थोड़ा नमक मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. यह तरीका खासतौर पर बाथरूम और वॉशबेसिन के आसपास लगी टाइल्स के लिए फायदेमंद माना जाता है.
नींबू में मौजूद प्राकृतिक अम्ल टाइल्स पर जमे पीलेपन और दाग हटाने में मदद करते हैं. एक नींबू का रस निकालकर सीधे दाग वाली जगह पर लगाएं और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद गीले कपड़े या स्पंज से सफाई करें. अगर दाग ज्यादा पुराने हैं तो नींबू के रस में थोड़ा नमक मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. यह तरीका खासतौर पर बाथरूम और वॉशबेसिन के आसपास लगी टाइल्स के लिए फायदेमंद माना जाता है.
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अगर सामान्य सफाई से दाग नहीं हट रहे हैं, तो हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे सीधे दाग वाली जगह पर डालें और कुछ देर के लिए छोड़ दें. बाद में ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें. यह टाइल्स की सतह पर जमा पुराने दाग और पीलेपन को कम करने में मदद करता है. हालांकि इसका इस्तेमाल करते समय दस्ताने पहनना और कमरे में पर्याप्त हवा का इंतजाम रखना बेहतर माना जाता है.
अगर सामान्य सफाई से दाग नहीं हट रहे हैं, तो हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे सीधे दाग वाली जगह पर डालें और कुछ देर के लिए छोड़ दें. बाद में ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें. यह टाइल्स की सतह पर जमा पुराने दाग और पीलेपन को कम करने में मदद करता है. हालांकि इसका इस्तेमाल करते समय दस्ताने पहनना और कमरे में पर्याप्त हवा का इंतजाम रखना बेहतर माना जाता है.
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अक्सर टाइल्स से ज्यादा गंदगी उनके बीच के जोड़ यानी ग्राउट में जमा होती है. अगर इन्हें नियमित रूप से साफ न किया जाए तो पूरी टाइल्स पीली और गंदी दिखने लगती हैं. ग्राउट की सफाई के लिए बेकिंग सोडा और पानी का गाढ़ा पेस्ट बनाकर जोड़ों पर लगाएं. कुछ देर बाद पुराने टूथब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो दें. इससे टाइल्स का पूरा हिस्सा पहले से ज्यादा साफ नजर आएगा.
अक्सर टाइल्स से ज्यादा गंदगी उनके बीच के जोड़ यानी ग्राउट में जमा होती है. अगर इन्हें नियमित रूप से साफ न किया जाए तो पूरी टाइल्स पीली और गंदी दिखने लगती हैं. ग्राउट की सफाई के लिए बेकिंग सोडा और पानी का गाढ़ा पेस्ट बनाकर जोड़ों पर लगाएं. कुछ देर बाद पुराने टूथब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो दें. इससे टाइल्स का पूरा हिस्सा पहले से ज्यादा साफ नजर आएगा.
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अगर टाइल्स को लंबे समय तक चमकदार बनाए रखना है, तो नियमित सफाई जरूरी है. सप्ताह में कम से कम एक या दो बार गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से टाइल्स साफ करें. बाथरूम में नहाने के बाद दीवारों और फर्श पर जमा पानी को भी हटा दें. इससे नमी कम रहेगी और साबुन या पानी के दाग नहीं जमेंगे. छोटी-छोटी आदतें अपनाकर टाइल्स की चमक लंबे समय तक बरकरार रखी जा सकती है.
अगर टाइल्स को लंबे समय तक चमकदार बनाए रखना है, तो नियमित सफाई जरूरी है. सप्ताह में कम से कम एक या दो बार गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से टाइल्स साफ करें. बाथरूम में नहाने के बाद दीवारों और फर्श पर जमा पानी को भी हटा दें. इससे नमी कम रहेगी और साबुन या पानी के दाग नहीं जमेंगे. छोटी-छोटी आदतें अपनाकर टाइल्स की चमक लंबे समय तक बरकरार रखी जा सकती है.
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टाइल्स साफ करते समय तेजाब वाले केमिकल या बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करने से बचें. इससे टाइल्स की ऊपरी परत खराब हो सकती है और उनकी चमक कम होने लगती है. सफाई के बाद हमेशा साफ पानी से टाइल्स धोकर सूखे कपड़े से पोंछें. अगर किसी क्लीनर का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले उसे एक छोटे हिस्से पर आजमाना बेहतर रहता है. सही तरीके से सफाई करने पर सफेद टाइल्स लंबे समय तक नई जैसी दिखाई देती हैं.
टाइल्स साफ करते समय तेजाब वाले केमिकल या बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करने से बचें. इससे टाइल्स की ऊपरी परत खराब हो सकती है और उनकी चमक कम होने लगती है. सफाई के बाद हमेशा साफ पानी से टाइल्स धोकर सूखे कपड़े से पोंछें. अगर किसी क्लीनर का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले उसे एक छोटे हिस्से पर आजमाना बेहतर रहता है. सही तरीके से सफाई करने पर सफेद टाइल्स लंबे समय तक नई जैसी दिखाई देती हैं.
Published at : 07 Aug 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Baking Soda Tile Cleaning Tips Vinegar Cleaning

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