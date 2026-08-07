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Tile Cleaning Tips: पीली हो गई है सफेद टाइल्स, बिना मेहनत ऐसे करें साफ
Tile Cleaning Tips:सफेद टाइल्स पर जमी पीली परत और जिद्दी दाग अब बिना ज्यादा मेहनत हटाए जा सकते हैं. जानिए घर में मौजूद आसान चीजों से टाइल्स को दोबारा नई जैसी चमक देने के असरदार तरीके.
सफेद टाइल्स घर को साफ, चमकदार और आकर्षक लुक देती हैं, लेकिन समय के साथ उन पर पीले दाग, धूल, साबुन की परत और नमी की वजह से जिद्दी गंदगी जमने लगती है. खासकर बाथरूम और किचन की टाइल्स जल्दी अपनी चमक खो देती हैं. कई लोग इन्हें साफ करने के लिए महंगे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से भी टाइल्स दोबारा नई जैसी चमक सकती हैं. यहाँ जानिए ऐसे आसान और असरदार तरीके जिनसे बिना ज्यादा मेहनत के सफेद टाइल्स की सफाई की जा सकती है.
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Published at : 07 Aug 2026 09:37 AM (IST)
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