स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपFood Divorce In Relationships: क्या है ‘फूड डिवोर्स’, जानें कपल्स क्यों अपना रहे हैं यह नया ट्रेंड?

Food Divorce In Relationships: क्या है ‘फूड डिवोर्स’, जानें कपल्स क्यों अपना रहे हैं यह नया ट्रेंड?

How To Deal With Food Arguments: एक पार्टनर घर का बना हल्का और हेल्दी खाना चाहता है तो दूसरे का मन बाहर से कुछ मंगाने का होता है. किसी को शाम 7 बजे भूख लगती है तो कोई देर रात खाना पसंद करता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Aug 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

Food Divorce Trend Among Modern Couples: हर रिश्ते में छोटी-मोटी नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बहस रिश्ते का बड़ा संकट बन जाए. कई बार कपल्स के बीच तनाव की वजह कोई गंभीर मुद्दा नहीं, बल्कि रोज का एक साधारण सवाल होता है- आज खाने में क्या बनेगा? एक पार्टनर घर का बना हल्का और हेल्दी खाना चाहता है, तो दूसरे का मन बाहर से कुछ मंगाने का होता है. किसी को शाम 7 बजे भूख लगती है, तो कोई देर रात खाना पसंद करता है. पसंद अलग-अलग हो और यही बात रोज बहस की वजह बनने लगे, तो अब कुछ कपल्स इसका एक आसान समाधान अपना रहे हैं, जिसे ‘फूड डिवोर्स’ कहा जा रहा है.

नाम सुनकर भले ही यह किसी रिश्ते के टूटने जैसा लगे, लेकिन इसका असली मतलब बिल्कुल अलग है. इसमें पति-पत्नी या पार्टनर अलग नहीं होते, बल्कि सिर्फ खाने को लेकर अपनी पसंद अलग रखने का फैसला करते हैं. यानी अगर एक साथ बैठकर रोज एक ही तरह का खाना खाना बहस की वजह बन रहा है, तो दोनों अपनी-अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं.

क्या है फूड डिवोर्स?

'फूड डिवोर्स' का मतलब यह नहीं है कि कपल एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे खाने को लेकर हर बार समझौता करने या बहस करने की जरूरत महसूस नहीं करते. दोनों एक ही घर में रहते हैं, रिश्ता पहले की तरह ही रहता है, लेकिन हर दिन डिनर में क्या बनेगा, यह फैसला दोनों को मिलकर करना जरूरी नहीं होता.


Food Divorce In Relationships: क्या है ‘फूड डिवोर्स’, जानें कपल्स क्यों अपना रहे हैं यह नया ट्रेंड?

मिसाल के तौर पर, एक पार्टनर को सब्जी और रोटी पसंद है, जबकि दूसरा नूडल्स खाना चाहता है. ऐसे में दोनों को किसी एक विकल्प पर मजबूरी में सहमत होने की जरूरत नहीं है. दोनों अपनी पसंद का खाना बना या खा सकते हैं. इसी तरह एक व्यक्ति जल्दी डिनर करना चाहता है और दूसरे को देर से भूख लगती है, तो अलग समय पर खाना भी इस व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है.

कई बार डाइट, एलर्जी, शाकाहारी और मांसाहारी खाने की पसंद या किसी खास चीज से परहेज भी खाने को लेकर मतभेद की वजह बन जाता है. हर व्यक्ति की खाने की पसंद अलग होती है और रोजाना सिर्फ एक-दूसरे की पसंद के हिसाब से खाना चुनना कई लोगों को मुश्किल लग सकता है.

जब रोज का सवाल बन जाए सिरदर्द

ज्यादातर घरों में शाम होते ही एक सवाल शुरू हो जाता है- आज क्या खाएं? फिर जवाब आता है, मुझे नहीं पता, तुम बताओ. इसके बाद काफी देर तक दोनों यही सोचते रहते हैं कि आखिर खाना क्या बनाया जाए. किसी को पास्ता चाहिए, तो किसी का मन चावल खाने का होता है. एक खाना बनाना चाहता है और दूसरा बाहर से ऑर्डर करने के मूड में होता है.


Food Divorce In Relationships: क्या है ‘फूड डिवोर्स’, जानें कपल्स क्यों अपना रहे हैं यह नया ट्रेंड?

एक-दो दिन ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर यही बातचीत रोज बहस में बदलने लगे तो खाने जैसी साधारण चीज भी तनाव देने लगती है. खाना खरीदना, उसकी तैयारी करना, पकाना और फिर दोनों की पसंद का ध्यान रखना भी एक तरह का रोजाना का काम बन जाता है. ऐसे में ‘फूड डिवोर्स’ का विचार कुछ कपल्स के लिए इस दबाव को कम करने का तरीका बन सकता है.

हर बार समझौता करना जरूरी नहीं

इस व्यवस्था में कोई यह तय नहीं करता कि अब दोनों कभी साथ खाना नहीं खाएंगे. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि साथ खाना खाने को किसी नियम या जिम्मेदारी की तरह नहीं देखा जाता. जब दोनों का मन हो तो वे साथ खाना खा सकते हैं, वीकेंड पर साथ नाश्ता कर सकते हैं या किसी खास मौके पर बाहर डिनर के लिए जा सकते हैं. लेकिन अगर किसी दिन दोनों की पसंद बिल्कुल अलग है तो उस पर बहस करने की जरूरत नहीं. एक व्यक्ति अपनी पसंद का खाना खा सकता है और दूसरा अपनी पसंद का. इससे किसी एक को रोज अपनी इच्छा छोड़कर दूसरे के लिए समझौता नहीं करना पड़ता.

क्यों कुछ कपल्स को पसंद आ सकता है यह तरीका?

खाना सिर्फ खाने तक सीमित नहीं होता. इसके साथ कई फैसले जुड़े होते हैं. क्या बनाना है, सामान कौन लाएगा, कौन खाना बनाएगा और किसकी पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी. जब इन बातों को लेकर बार-बार मतभेद हो, तो छोटी सी बात भी परेशानी बन सकती है. अलग-अलग खाना खाने से इस दबाव को कम किया जा सकता है. किसी को अपने पार्टनर को यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज पास्ता ही क्यों खाना चाहिए. न ही इस बात पर बहस होती है कि बाहर से खाना मंगाना सही है या नहीं. दोनों अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से फैसला कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ेंः Relationship Tips: छोटी-छोटी आदतों में करें बदलाव, रिश्तों में बढ़ाएं इमोशनल इंटीमेसी

क्या अलग खाना खाना रिश्ते के लिए खराब है?

जरूरी नहीं. हर रिश्ते का अपना तरीका होता है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि कपल्स को हर काम हमेशा साथ ही करना चाहिए. कुछ पार्टनर के सोने-जागने का समय अलग होता है, कुछ की हॉबी अलग होती है और कई लोग शाम का समय भी अपनी-अपनी पसंद के कामों में बिताते हैं.

खाने के मामले में भी ऐसा हो सकता है. कुछ लोगों के लिए साथ बैठकर खाना खाना रिश्ते का अहम हिस्सा होता है, जबकि दूसरे कपल्स के लिए यह उतना जरूरी नहीं होता. दोनों तरीके अपने-अपने हिसाब से ठीक हो सकते हैं. हालांकि, अगर अलग-अलग खाना खाना सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टनर एक-दूसरे के साथ समय बिताने से लगातार बच रहे हैं, तो यह किसी बड़े मुद्दे का संकेत हो सकता है. लेकिन सिर्फ खाने की पसंद अलग होने की वजह से अलग भोजन करना रिश्ते में परेशानी होने का मतलब नहीं है.

इसे भी पढ़ेंः रिलेशनशिप में करीब आना कब जरूरी, इससे कितना फायदा और कितना नुकसान?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Food Divorce Trend What Is Food Divorce Couples Eating Separately
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रिलेशनशिप
Food Divorce In Relationships: क्या है ‘फूड डिवोर्स’, जानें कपल्स क्यों अपना रहे हैं यह नया ट्रेंड?
क्या है ‘फूड डिवोर्स’, जानें कपल्स क्यों अपना रहे हैं यह नया ट्रेंड?
रिलेशनशिप
Relationship Possessiveness: रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
रिलेशनशिप
Relationship Tips: छोटी-छोटी आदतों में करें बदलाव, रिश्तों में बढ़ाएं इमोशनल इंटीमेसी
छोटी-छोटी आदतों में करें बदलाव, रिश्तों में बढ़ाएं इमोशनल इंटीमेसी
रिलेशनशिप
Love Marriage Tips: लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे घरवाले? ये पांच तरीके बसाएंगे आपका घर
लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे घरवाले? ये पांच तरीके बसाएंगे आपका घर
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती
भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती
झारखंड
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
बॉलीवुड
20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी पर फिदा हैं अनुराग कश्यप, जानें कौन हैं गर्लफ्रेंड
20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी पर फिदा हैं अनुराग कश्यप, जानें कौन हैं गर्लफ्रेंड
क्रिकेट
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
ट्रेंडिंग
Video: महिला ने खुद को किया आजाद, नौकरी छोड़ बोली- अब मिला सुकून
महिला ने खुद को किया आजाद, नौकरी छोड़ बोली- अब मिला सुकून
ऑटो
नई GT 650 में क्या बदला? कीमत से फीचर्स तक जानें सबकुछ
नई GT 650 में क्या बदला? कीमत से फीचर्स तक जानें सबकुछ
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget