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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलदिल के लिए रोज कितने कदम चलना जरूरी, 6000 या 10000? जानें डॉक्टर की राय

दिल के लिए रोज कितने कदम चलना जरूरी, 6000 या 10000? जानें डॉक्टर की राय

रोज 10,000 कदम चलना जरूरी नहीं है. डॉक्टरों के अनुसार 6,000 से 8,000 कदम भी दिल को स्वस्थ रखने, बीपी और स्ट्रोक का खतरा कम करने में मददगार हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Aug 2026 08:26 AM (IST)
रोज 10,000 कदम चलना जरूरी नहीं है. डॉक्टरों के अनुसार 6,000 से 8,000 कदम भी दिल को स्वस्थ रखने, बीपी और स्ट्रोक का खतरा कम करने में मददगार हैं.

सोचिए, आप रोज शाम को घूमने निकलते हैं और स्मार्टवॉच पर नजर डालते हैं. अगर कदम 10,000 से कम रह जाएं, तो मन में हल्की सी निराशा होती है. बहुत से लोग यही सोचते हैं कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए रोज 10,000 कदम चलना जरूरी है, वरना मेहनत बेकार गई. लेकिन क्या यह सच में जरूरी है? डॉक्टरों की राय इससे बिल्कुल अलग और राहत देने वाली है।. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

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10,000 कदम का लक्ष्य कभी किसी डॉक्टर की सलाह से शुरू नहीं हुआ था. यह 1960 के दशक में एक जापानी कंपनी के
10,000 कदम का लक्ष्य कभी किसी डॉक्टर की सलाह से शुरू नहीं हुआ था. यह 1960 के दशक में एक जापानी कंपनी के "मानपो-केई" नाम के पेडोमीटर के मशहूर होने के बाद लोकप्रिय हुआ, जिसका मतलब ही "10,000 कदम मापने वाला यंत्र" होता है. तब से लोग इसे सेहत का सही पैमाना मानने लगे, जबकि असल में यह किसी वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित नहीं था.  डॉक्टर के मुताबिक ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों के लिए रोज 6,000 से 8,000 कदम चलना भी दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक कम कर सकता है. 
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जो लोग अभी रोज सिर्फ 2,000 या 3,000 कदम चलते हैं, उन्हें अचानक यह संख्या दोगुनी या तिगुनी करने की जरूरत नहीं है. धीरे-धीरे 6,000 कदम तक पहुंचना ही दिल की सेहत में बड़ा सुधार ला सकता है. डॉक्टरस बताते हैं कि चलने से खून का बहाव बेहतर होता है, blood vessels को अच्छी तरह काम करने में मदद मिलती, ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे कम होता है और कोलेस्ट्रॉल भी काबू में रहता है. इन सारे बदलावों से मिलकर दिल पर दबाव कम पड़ता है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है. 
जो लोग अभी रोज सिर्फ 2,000 या 3,000 कदम चलते हैं, उन्हें अचानक यह संख्या दोगुनी या तिगुनी करने की जरूरत नहीं है. धीरे-धीरे 6,000 कदम तक पहुंचना ही दिल की सेहत में बड़ा सुधार ला सकता है. डॉक्टरस बताते हैं कि चलने से खून का बहाव बेहतर होता है, blood vessels को अच्छी तरह काम करने में मदद मिलती, ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे कम होता है और कोलेस्ट्रॉल भी काबू में रहता है. इन सारे बदलावों से मिलकर दिल पर दबाव कम पड़ता है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है. 
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इसका मतलब यह नहीं कि 10,000 कदम चलना बेकार है. खासकर जवान और युवोओं के लिए, बता दें कि 8,000 से 10,000 कदम चलने से दिल और मेटाबॉलिज्म से जुड़े कई अतिरिक्त फायदे मिलते हैं, जैसे बीपी अच्छा रहना, कोलेस्ट्रॉल सही रहना, वजन संतुलित रहना और इंसुलिन का काम बेहतर होना. लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि केवल 10,000 से 12,000 कदम चलना ही काफी नहीं होता है, बल्कि यहां चलने की रफ्तार और क्वालिटी भी उतनी ही मायने रखती है, जितनी कदमों की गिनती. यानी धीरे-धीरे टहलना और तेज चलना दोनों अलग असर डालते हैं. 
इसका मतलब यह नहीं कि 10,000 कदम चलना बेकार है. खासकर जवान और युवोओं के लिए, बता दें कि 8,000 से 10,000 कदम चलने से दिल और मेटाबॉलिज्म से जुड़े कई अतिरिक्त फायदे मिलते हैं, जैसे बीपी अच्छा रहना, कोलेस्ट्रॉल सही रहना, वजन संतुलित रहना और इंसुलिन का काम बेहतर होना. लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि केवल 10,000 से 12,000 कदम चलना ही काफी नहीं होता है, बल्कि यहां चलने की रफ्तार और क्वालिटी भी उतनी ही मायने रखती है, जितनी कदमों की गिनती. यानी धीरे-धीरे टहलना और तेज चलना दोनों अलग असर डालते हैं. 
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डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक अगर चलते समय सांस और दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाए, फिर भी बात करना मुमकिन रहे, तो यही सबसे फायदेमंद तरीका है. हफ्ते में 150 मिनट हलकि एक्सरसाइज करने का और तेज चाल से चलकर आसानी से पूरा हो सकता है. इसके अलावा अगर आपके पास इन सभी के लिए समय नहीं है तो आप रोज की जिंदगी में भी छोटे-छोटे बदलाव मदद करते हैं, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, थोड़ी दूर गाड़ी पार्क करना, फोन पर बात करते हुए टहलना या खाने के बाद 10 मिनट टहलना. खाने के बाद टहलने से शरीर शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक से बढ़ता नहीं है. 
डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक अगर चलते समय सांस और दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाए, फिर भी बात करना मुमकिन रहे, तो यही सबसे फायदेमंद तरीका है. हफ्ते में 150 मिनट हलकि एक्सरसाइज करने का और तेज चाल से चलकर आसानी से पूरा हो सकता है. इसके अलावा अगर आपके पास इन सभी के लिए समय नहीं है तो आप रोज की जिंदगी में भी छोटे-छोटे बदलाव मदद करते हैं, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, थोड़ी दूर गाड़ी पार्क करना, फोन पर बात करते हुए टहलना या खाने के बाद 10 मिनट टहलना. खाने के बाद टहलने से शरीर शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक से बढ़ता नहीं है. 
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डॉक्टर सलाह देते हैं कि जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी, बेकाबू BP या गठिया जैसी परेशानी है, उन्हें कदम अचानक बढ़ाने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए. उनके मुताबिक हर किसी के लिए कोई एक
डॉक्टर सलाह देते हैं कि जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी, बेकाबू BP या गठिया जैसी परेशानी है, उन्हें कदम अचानक बढ़ाने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए. उनके मुताबिक हर किसी के लिए कोई एक "परफेक्ट" कदमों की संख्या नहीं होती. अगर आप अभी ज्यादा नहीं चलते, तो 6,000 कदम भी दिल के लिए अच्छे साबित होंगे, और अगर आप पहले से एक्टिव हैं, तो 8,000 से 10,000 तेज चाल वाले कदम फायदेमंद रहेंगे. 
Published at : 07 Aug 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Fitness Tips Health News Benefits Of Daily Walking

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