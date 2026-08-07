दिल के लिए रोज कितने कदम चलना जरूरी, 6000 या 10000? जानें डॉक्टर की राय

डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक अगर चलते समय सांस और दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाए, फिर भी बात करना मुमकिन रहे, तो यही सबसे फायदेमंद तरीका है. हफ्ते में 150 मिनट हलकि एक्सरसाइज करने का और तेज चाल से चलकर आसानी से पूरा हो सकता है. इसके अलावा अगर आपके पास इन सभी के लिए समय नहीं है तो आप रोज की जिंदगी में भी छोटे-छोटे बदलाव मदद करते हैं, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, थोड़ी दूर गाड़ी पार्क करना, फोन पर बात करते हुए टहलना या खाने के बाद 10 मिनट टहलना. खाने के बाद टहलने से शरीर शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक से बढ़ता नहीं है.