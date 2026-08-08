उत्तराखंड का नैनीताल फैमिली ट्रिप के लिए हमेशा से पसंदीदा जगह रहा है. यहां की नैनी झील में बोटिंग करना, मॉल रोड पर घूमना और आसपास के व्यू पॉइंट्स देखना बहुत ही मजेदार अनुभव होता है. दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे शहरों से यहां पहुंचना भी आसान है, जिससे यात्रा का खर्च भी कम हो जाता है. यहां रुकने के लिए बजट होटल आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए पूरे परिवार के लिए यह एक सस्ती और अच्छी जगह मानी जाती है.