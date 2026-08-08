एक्सप्लोरर
Budget Family Trip: फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं? ये हैं कम बजट वाली शानदार डेस्टिनेशन
Budget Family Trip: नैनीताल, रानीखेत, उदयपुर और ऊटी जैसी जगहों पर कम खर्च में शानदार फैमिली ट्रिप की जा सकती है. सही प्लानिंग और होमस्टे चुनकर यात्रा का खर्च और भी कम किया जा सकता है.
गर्मी की छुट्टियां हों या लंबा वीकेंड, हर परिवार चाहता है कि साल में एक बार सबके साथ मिलकर कहीं घूमने जाया जाए. लेकिन आजकल पेट्रोल, होटल और खाने-पीने के दाम इतने बढ़ गए हैं कि ट्रिप का बजट बिगड़ जाता है. इसी वजह से लोग अब ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां कम पैसों में भी अच्छी छुट्टियां बिताई जा सकें. ऐसे में अगर आप भी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं और बजट को लेकर परेशान हैं, तो आपको जान कर खुशी होगी की भारत की कुछ ऐसी जगहें है जहां कम खर्च में भी शानदार छुट्टियां मनाई जा सकती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Aug 2026 07:24 AM (IST)
ट्रैवल
6 Photos
अमरनाथ यात्रा 2026 पर जा रहे हैं? इन खूबसूरत जगहों को बिल्कुल ना करें मिस- खूबसूरत बनेगा सफर
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
फेशियल स्कैन ऐप बढ़ा रहे महिलाओं का डिप्रेशन, जानें क्या है कमियां?
लाइफस्टाइल
GLP-1 दवाओं से बदल रहा मोटापे का इलाज, क्या अब सर्जरी की जरूरत कम होगी?
लाइफस्टाइल
कैंसर से भारत कैसे बच सकता है? ऐसे पहचानें हर रोज दोहराने वाला दर्दनाक सच
लाइफस्टाइल
कम बजट में करें जापान की सैर! IRCTC लाया 10 दिन का स्पेशल पैकेज
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion