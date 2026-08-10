मानसून में पहाड़ घूमते वक्त न करें ये गलतियां, हो सकता है जानलेवा

सबसे पहली और बड़ी गलती है मौसम चेक किए बिना यात्रा शुरू करना. बहुत से लोग बिना यह जाने कि अगले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा, अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं. पहाड़ी इलाकों में मौसम बहुत जल्दी बदलता है और भारी बारिश की चेतावनी होने पर यात्रा टाल देना ही समझदारी होती है. यात्रा से पहले भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की वेबसाइट या ऐप पर जाकर मौसम की जानकारी जरूर लनी चाहिए.