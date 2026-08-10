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मानसून में पहाड़ घूमते वक्त न करें ये गलतियां, हो सकता है जानलेवा
मानसून में पहाड़ों की यात्रा करते समय मौसम, भूस्खलन, नदी, ड्राइविंग और जरूरी सामान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि सफर सुरक्षित रहे.
बारिश के मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती अपने आप में अलग ही होती है. चारों तरफ हरियाली, बादलों का पहाड़ों से टकराना और ठंडी हवा हर किसी को अपनी ओर खींचती है. यही वजह है कि जून से सितंबर के बीच बहुत से लोग पहाड़ी इलाकों में घूमने का प्लान बनाते हैं. लेकिन यह मौसम जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. मानसून में पहाड़ों पर भूस्खलन, सड़कों का टूटना और अचानक बाढ़ आने जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं. इसलिए अगर आप इस मौसम में पहाड़ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो मानसून में पहाड़ों पर घूमते वक्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.
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Published at : 10 Aug 2026 09:59 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion