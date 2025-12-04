हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thursday Fasting: धन, सुख और सौभाग्य के लिए क्यों जरूरी है गुरुवार का व्रत? जानें इसका महत्व

Thursday Fasting: धन, सुख और सौभाग्य के लिए क्यों जरूरी है गुरुवार का व्रत? जानें इसका महत्व

Thursday Fasting: भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत विशेष माना जाता है. यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाने में सहायक होता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 04 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Thursday Fasting: भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत विशेष माना जाता है. यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाने में सहायक होता है.

भगवान विष्णु पूजा

1/6
गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है. यह दिन ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला माना गया है.
गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है. यह दिन ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला माना गया है.
2/6
गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है. उनकी कृपा से पारिवारिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और मन में स्थिरता आती है.
गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है. उनकी कृपा से पारिवारिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और मन में स्थिरता आती है.
3/6
शास्त्रों में बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु कहा गया है. वे ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि और सम्मान के कारक हैं. मान्यता है कि गुरुवार को उनकी पूजा करने से वृहस्पति से जुड़े दोष दूर होते हैं जिस से दंपत्ति जीवन में सौहार्द बना रहता है. इस से आपका मान सम्मान भी बढ़ता है.
शास्त्रों में बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु कहा गया है. वे ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि और सम्मान के कारक हैं. मान्यता है कि गुरुवार को उनकी पूजा करने से वृहस्पति से जुड़े दोष दूर होते हैं जिस से दंपत्ति जीवन में सौहार्द बना रहता है. इस से आपका मान सम्मान भी बढ़ता है.
4/6
विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है. मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य और समृद्धि का आगमन होता है. गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है.
विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है. मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य और समृद्धि का आगमन होता है. गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है.
5/6
गुरुवार के दिन श्रीमद भागवत पुराण का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है. इससे मन पवित्र होता है. जीवन में धार्मिक आस्था बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह पाठ लगातार 11 गुरुवार को करना अत्यंत फलदाई होता है.
गुरुवार के दिन श्रीमद भागवत पुराण का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है. इससे मन पवित्र होता है. जीवन में धार्मिक आस्था बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह पाठ लगातार 11 गुरुवार को करना अत्यंत फलदाई होता है.
6/6
गुरुवार के दिन व्रत करने और पीली वस्तुओं का दान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है. इस दिन हल्दी, केसर, गुड़, चना, केले, पीले वस्त्र, देसी घी और तुलसी की माला दान करने से ग्रह दोष से निवारण मिलता है. जीवन में स्थिरता, समृद्धि और ग्रहदोषों से राहत मिलती है. सही विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन में परिवर्तन आते हैं.
गुरुवार के दिन व्रत करने और पीली वस्तुओं का दान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है. इस दिन हल्दी, केसर, गुड़, चना, केले, पीले वस्त्र, देसी घी और तुलसी की माला दान करने से ग्रह दोष से निवारण मिलता है. जीवन में स्थिरता, समृद्धि और ग्रहदोषों से राहत मिलती है. सही विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन में परिवर्तन आते हैं.
Published at : 04 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Thursday Puja Thursday Fasting Lord Vishnu Worship

Embed widget