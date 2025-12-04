गुरुवार के दिन व्रत करने और पीली वस्तुओं का दान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है. इस दिन हल्दी, केसर, गुड़, चना, केले, पीले वस्त्र, देसी घी और तुलसी की माला दान करने से ग्रह दोष से निवारण मिलता है. जीवन में स्थिरता, समृद्धि और ग्रहदोषों से राहत मिलती है. सही विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन में परिवर्तन आते हैं.