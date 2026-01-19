NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'

नीट छात्रा की मौत को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है. इस मामले में एसआईटी के गठन को तीन दिन हो चुके हैं और टीम जांच भी कर रही है. आज (सोमवार) कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पटना में प्रदर्शन भी किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया. इस बीच जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी पुलिस लगी हुई है, दो-तीन दिन के अंदर इस मामले का खुलासा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार उनका परिवार है, और वह भी उनकी बेटी थी.

अशोक चौधरी सोमवार (19 जनवरी, 2026) को जेडीयू एमएलसी संजय सिंह द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. मीडिया से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष के लोग अपने-अपने तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. पुलिस काम कर रही है. हमारे सीनियर एसपी, हमारे आईजी, एसआईटी की टीम, इन पर भरोसा रखना चाहिए. सरकार पर भरोसा रखना चाहिए.

'जिन लोगों ने लापरवाही बरती है सब पर कार्रवाई होगी'

जेडीयू के मंत्री ने कहा कि पुलिस की टीम जहानाबाद भी गई है, पटना में भी देख रही है. एसआईटी की टीम हर बिंदुओं पर जांच कर रही है. बहुत जल्द पुलिस आकर इस पर जवाब देगी. किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसमें किसी को बचाया नहीं जाएगा और जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी.

कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किए जाने को लेकर अशोक चौधरी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी के पास काम नहीं है तो यही सब न करेगी. अच्छी तरह से पुलिस जांच कर रही है. सभी बड़े पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं. एसआईटी उसके (छात्रा) घर से लेकर पटना तक देख रही है. अभी वह सरकार नहीं है कि अपराधियों को संरक्षण देती है. 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है. इन 20 सालों में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें अपराधियों को संरक्षण दिया गया हो. फिर कांग्रेस को हाय-तौबा मचाने की क्या आवश्यकता है?"

अशोक चौधरी ने कहा, "जब सरकार खुद ही सजग है, हमारे नेता खुद ही संवेदनशील हैं, किसी की बेटी गई है… किसी की बेटी के साथ घटना हुई है... हमारे नेता नीतीश कुमार हमेशा से कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है… तो नीतीश कुमार के लिए भी वह बेटी है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है."