ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री

टी20 वर्ल्ड कप विवाद गहराता जा रहा है. एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है कि उसे 21 जनवरी तक अपनी स्थिति साफ करनी होगी. दूसरी ओर खबर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बांग्लादेश सरकार के दबाव में आकर अपनी टीम को भारत ना भेजने की बात कही थी.

दूसरी ओर यह भी अपडेट है कि टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्रिकेट के लेवल पर पाकिस्तान से समर्थन मांगा था. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को समर्थन दे भी दिया है. आईसीसी ने बांग्लादेश को खरी-खरी सुना दी है कि उसे अपने वर्ल्ड कप मैच भारत में ही खेलने होंगे. बांग्लादेश अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसे में पूरी तरह संभव है कि आईसीसी उसकी वर्ल्ड कप से छुट्टी कर सकता है.

बांग्लादेश हुआ वर्ल्ड कप से बाहर, तो कौन लेगा उसकी जगह

2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीम हिस्सा ले रही होंगी. अगर किसी टीम का नाम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, तो ICC रैंकिंग के आधार पर नई टीम को टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा. रैंकिंग में पहले से नंबर-13 तक सभी टीम टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं. लेकिन स्कॉटलैंड क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.

अगर बांग्लादेश टीम बाहर हो जाती है, तो वर्ल्ड कप में उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी जाएगी. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी का सब्र का बांध टूट चुका है और उसका मानना है कि इतने कम समय में लॉजिस्टिक्स, ब्रॉडकास्टिंग और टिकट के लिहाज से शेड्यूल में बदलाव किया जाना संभव नहीं है.

यह भी पढ़ें:

जिस खिलाड़ी की वजह से भारत को मिली शर्मनाक हार, उसे विराट कोहली ने गिफ्ट में दी अपनी जर्सी, जानिए क्यों

T20 वर्ल्ड कप वेन्यू चेंज मामले में बांग्लादेश को झटका, ICC ने BCB को दिया अल्टीमेटम; जानें ताजा अपडेट