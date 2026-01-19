हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री

ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री

BCB ICC News: टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच आईसीसी ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है. यहां जानिए बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो उसकी जगह कौन लेगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Jan 2026 03:53 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप विवाद गहराता जा रहा है. एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है कि उसे 21 जनवरी तक अपनी स्थिति साफ करनी होगी. दूसरी ओर खबर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बांग्लादेश सरकार के दबाव में आकर अपनी टीम को भारत ना भेजने की बात कही थी.

दूसरी ओर यह भी अपडेट है कि टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्रिकेट के लेवल पर पाकिस्तान से समर्थन मांगा था. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को समर्थन दे भी दिया है. आईसीसी ने बांग्लादेश को खरी-खरी सुना दी है कि उसे अपने वर्ल्ड कप मैच भारत में ही खेलने होंगे. बांग्लादेश अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसे में पूरी तरह संभव है कि आईसीसी उसकी वर्ल्ड कप से छुट्टी कर सकता है.

बांग्लादेश हुआ वर्ल्ड कप से बाहर, तो कौन लेगा उसकी जगह

2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीम हिस्सा ले रही होंगी. अगर किसी टीम का नाम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, तो ICC रैंकिंग के आधार पर नई टीम को टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा. रैंकिंग में पहले से नंबर-13 तक सभी टीम टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं. लेकिन स्कॉटलैंड क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.

अगर बांग्लादेश टीम बाहर हो जाती है, तो वर्ल्ड कप में उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी जाएगी. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी का सब्र का बांध टूट चुका है और उसका मानना है कि इतने कम समय में लॉजिस्टिक्स, ब्रॉडकास्टिंग और टिकट के लिहाज से शेड्यूल में बदलाव किया जाना संभव नहीं है.

जिस खिलाड़ी की वजह से भारत को मिली शर्मनाक हार, उसे विराट कोहली ने गिफ्ट में दी अपनी जर्सी, जानिए क्यों

T20 वर्ल्ड कप वेन्यू चेंज मामले में बांग्लादेश को झटका, ICC ने BCB को दिया अल्टीमेटम; जानें ताजा अपडेट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 19 Jan 2026 03:53 PM (IST)
ICC BCB T20 World Cup 2026 Bangaldesh Cricket Board
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
हेल्थ
Solar Eclipse Health Effects:सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
शिक्षा
BMC के मेयर को क्या पार्षदों से ज्यादा मिलती है सैलरी, जानें कितनी होती है तनख्वाह?
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
