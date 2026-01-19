कितने पढ़ें-लिखे हैं प्रतीक यादव और अपर्णा? जानें कहां से ले चुके हैं एजुकेशन

लखनऊ से सामने आई खबर ने राजनीति और समाज दोनों में हलचल मचा दी है. समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बार फिर पारिवारिक तनाव खुलकर सामने आया है. परिवार के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने की बात सार्वजनिक कर दी है. इस घोषणा के बाद यादव परिवार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है.

प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह अपनी शादी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं. पोस्ट में प्रतीक ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने लिखा कि अपर्णा ने पारिवारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है और उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पहचान, नाम और प्रभाव बढ़ाने पर रहा है. आइए जानते हैं दोनों ने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है.

यह पहली बार नहीं है जब यादव परिवार के निजी मामले सार्वजनिक चर्चा में आए हों. मुलायम सिंह यादव के परिवार का इतिहास पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है. मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी थीं, जिनसे उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव का जन्म हुआ. मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था. बाद में मुलायम सिंह यादव ने साधना यादव से विवाह किया, जिनसे प्रतीक यादव का जन्म हुआ.

कहां से हुई है प्रतीक की पढ़ाई?

प्रतीक यादव का जन्म 7 जुलाई 1987 को हुआ था. उनके जैविक पिता चंद्र प्रकाश गुप्ता और माता साधना गुप्ता थीं. साल 1990 में चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना गुप्ता का तलाक हो गया था. इसके बाद 23 मई 2007 को साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह यादव से शादी की. इस तरह प्रतीक यादव यादव परिवार का हिस्सा बने.

शिक्षा की बात करें तो प्रतीक ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम किया और फिर उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए, जहां से उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कारोबार की दुनिया में कदम रखा.

यहां से अपर्णा ने की है पढ़ाई

दूसरी ओर अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं. उनका जन्म 12 जून 1985 को लखनऊ में हुआ था. उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट पेशे से पत्रकार हैं. अपर्णा की पढ़ाई-लिखाई भी काफी मजबूत रही है. उन्होंने लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज से स्कूली शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया.

अपर्णा यादव की राजनीति में रुचि शुरू से रही है. उन्होंने इसी क्षेत्र में आगे की पढ़ाई भी की. साल 2011 में उन्होंने इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री हासिल की. इसके अलावा उन्हें संगीत में भी गहरी रुचि है. उन्होंने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से करीब 9 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है और ठुमरी गायन में भी निपुण हैं.



