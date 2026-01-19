BJP President Election 2026 Live: बीजेपी को कल मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज नामांकन, जानें पल-पल का अपडेट
BJP President Election 2026 Live Updates: नामांकन प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी, जांच 4 बजे से 5 बजे तक और नाम वापसी शाम 6 बजे तक खुलेगी. बीजेपी अध्यक्ष चुनाव 2026 लाइव
BJP President Election 2026: बीजेपी को मंगलवार (20 जनवरी) को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा. लेकिन इस बार होने वाले अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के इतिहास में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा. पहली बार संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं.
लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का मतदाता सूची से बाहर होना किसी व्यक्तिगत वजह से नहीं, बल्कि संगठनात्मक प्रक्रिया पर आधारित है. बीजेपी के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक 50 प्रतिशत राज्यों में सभी संगठनात्मक चुनाव पूरे होना जरूरी हैं. लेकिन इस बार दिल्ली प्रदेश में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिससे राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चयन रुका हुआ और आडवाणी–जोशी निर्वाचन मंडल से बाहर रह गए.
5708 निर्वाचक लेंगे हिस्सा
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कुल 5708 निर्वाचक हिस्सा लेंगे. परंपरा के अनुसार, अध्यक्ष का चयन आम सहमति से होता है. इस बार चर्चा में प्रमुख नाम नितिन नबीन का है, जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. ऐसे में इस चुनाव को औपचारिकता मात्र माना जा रहा है.
हालांकि दोनों वरिष्ठ नेता मतदाता सूची में नहीं हैं, फिर भी वे मार्गदर्शक मंडल में सक्रिय रहेंगे. राजनीतिक जानकार इसे पार्टी के नए दौर का संकेत मान रहे हैं, जिसमें नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है.
नामांकन प्रक्रिया और मतदान का शेड्यूल
आज पार्टी मुख्यालय, नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने का काम होगा. पार्टी के राष्ट्रीय Returning Officer और सांसद के. लक्ष्मण के अनुसार, नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक भरे जा सकते हैं.नामांकन पत्रों की जांच (scrutiny) 4 बजे से 5 बजे तक होगी. इसके बाद नाम वापसी (withdrawal) शाम 6 बजे तक खुली रहेगी. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यदि आवश्यकता हुई तो मतदान कल होगा. नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा उसी दिन कर दी जाएगी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के प्रतिनिधियों से बने निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है. वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हैं. उन्हें जून 2019 में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और जनवरी 2020 में वे अमित शाह के स्थान पर बिना किसी प्रतिस्पर्धा के पार्टी अध्यक्ष चुने गए थे.
BJP President Election 2026 Live: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बड़ा संकेत
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "भाजपा में सब कुछ शुभ और अच्छा है. 'नित नूतन है, नवीन है.'"
BJP President Election 2026 Live: भाजपा सांसद रवि किशन ने दिया बड़ा बयान
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "यह नए भारत, इस युवा भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा. यह एक ऐतिहासिक दिन है. हम उनके चुनाव के लिए पटना गए थे. हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह इतने शानदार तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे. पूरा देश नए भारत के इस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुश होगा. मैं नितिन नवीन जी को दिल से बधाई देता हूं. राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका चुनाव निश्चित रूप से सभी को मंज़ूर है. यह एक ऐतिहासिक दिन है और सभी युवाओं और सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है."
