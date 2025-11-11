हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Neem Karoli Baba: मंगलवार के दिन नीम करौली बाबा के ये उपदेश बदल देंगे आपकी ज़िंदगी, मिलेगा सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता!

Neem Karoli Baba: मंगलवार के दिन नीम करौली बाबा के ये उपदेश बदल देंगे आपकी ज़िंदगी, मिलेगा सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता!

Neem Karoli Baba Motivational Message: नीम करौली बाबा के बताए गए उपदेश आज भी कई लोगों के जीवन के परेशानियों का उत्तर देते है और जो उनके संदेशों को सुनता है, वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होता.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 11 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Neem Karoli Baba Motivational Message: नीम करौली बाबा के बताए गए उपदेश आज भी कई लोगों के जीवन के परेशानियों का उत्तर देते है और जो उनके संदेशों को सुनता है, वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होता.

उत्तराखंड में स्थिति कैंचीधाम के पूज्य संत नीम करौली बाबा को तो सब जानते हैं और उनके किए गए चमत्कारी किस्से तो सब ने सुने ही हैं. जिस वजह से उन्हें भगवान हनुमान का अवतार भी माना जाता है. नीम करौली बाबा ने अपने चमत्कार से लोगों को धर्म, भक्ति और सेवा की ओर आकर्षित किया है.
आज के समय में भी बाबा की कहीं बाते लोगों के बीच प्रासंगिक है. नीम करौली बाबा ने जीवन जीने के लिए कई जरूरी बातें बताई है. जिनमें से ये तीन आसान और शक्तिशाली संदेश अपनाने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.
बाबा का कहना हैं, कि जो व्यक्ति देता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती. किसी के जीवन में किसी चीज की भी कमी है तो वे मंगलवार के दिन भोजन, वस्त्र, शिक्षा या सेवा किसी भी रूप में अपनी इच्छा अनुसार दान करें. यह करने से व्यक्ति कि किस्मत खुलती है और भगवान सारी मनोकामना पूरी करते हैं.
कोई इंसान अगर तनाव या उलझन से जूझ रहा है, तो वे मंगलवार के दिन राम-राम कि नियमित रूप से जाप करें. क्योंकि राम नाम का जाप मन की सभी उलझनों को सुलझा देता है. अगर कोई व्यक्ति काम में है तो वे फोन पर भी राम नाम के गाने भी सुन सकता है.
नीम करौली बाबा के मुताबिक जो व्यक्ति मंगलवार के दिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में बल, आत्मविश्वास और सफलता का आगमन हो जाता है और कार्यक्षेत्र और वैवाहिक जीवन में भी प्रगति के द्वार खुल जाते हैं.
नीम करौली बाबा के मुताबिक जो व्यक्ति मंगलवार के दिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में बल, आत्मविश्वास और सफलता का आगमन हो जाता है और कार्यक्षेत्र और वैवाहिक जीवन में भी प्रगति के द्वार खुल जाते हैं.
Published at : 11 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Embed widget