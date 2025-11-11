बाबा का कहना हैं, कि जो व्यक्ति देता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती. किसी के जीवन में किसी चीज की भी कमी है तो वे मंगलवार के दिन भोजन, वस्त्र, शिक्षा या सेवा किसी भी रूप में अपनी इच्छा अनुसार दान करें. यह करने से व्यक्ति कि किस्मत खुलती है और भगवान सारी मनोकामना पूरी करते हैं.