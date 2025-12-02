शिव के उग्र रूप काल भैरव से जुड़े 7 संकेत जो बताते हैं कि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं!

हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप हैं, जिन्हें विनाश और रक्षा दोनों का देवता माना जाता है. भगवान काल भैरव की पूजा से तंत्र-मंत्र, शत्रुओं से रक्षा के साथ डर से बचाव के लिए की जाती है. जब काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है, तो 7 संकेतों के जरिए इसे महसूस किया जा सकता है.