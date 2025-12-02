शिव के उग्र रूप काल भैरव से जुड़े 7 संकेत जो बताते हैं कि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मशिव के उग्र रूप काल भैरव से जुड़े 7 संकेत जो बताते हैं कि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं!

Kaal Bhairava: हिंदू धर्म में काल भैरव भगवान को शिव जी का उग्र रूप माना जाता है. काल भैरव की पूजा से जीवन में 7 ऐसे संकेत मिलते हैं, जो बताते हैं कि, काल भैरव आपकी सदैव रक्षा कर रहे हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 02 Dec 2025 01:28 PM (IST)
काल भैरव से जुड़े 7 संकेत

हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप हैं, जिन्हें विनाश और रक्षा दोनों का देवता माना जाता है. भगवान काल भैरव की पूजा से तंत्र-मंत्र, शत्रुओं से रक्षा के साथ डर से बचाव के लिए की जाती है. जब काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है, तो 7 संकेतों के जरिए इसे महसूस किया जा सकता है.
पहला संकेत जब आप किसी ऐसे खतरनाक हादसे से बच निकलें, जिससे पार पाना आसान नहीं हो तब यह दर्शाता है कि, काल भैरव बाबा आपके साथ हैं.
काल भैरव की कृपा से व्यक्ति भय पर विजय पा लेता है. दूसरा संकेत दर्शाता है कि, मन में अजीब सी निडरता आने लगती है, ऐसा लगता है कि, अब आपको कोई अंधेरे में भी रोक नहीं सकता.
स्वप्न में श्नान, त्रिशूल या किसी ऐसे देवता का दर्शन प्राप्त होना, जो दर्शाता है कि, काल भैरव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपके ऊपर कृपा बनी हुई है.
चोथा संकेत तब मिलता है, जब कोई आपके खिलाफ योजना बनाएं और वो खुद उस योजना का शिकार हो जाएं. ऐसा इसलिए क्योंकि काल भैरव स्वंय आपकी रक्षा में उपस्थित है.
पांचवां संकेत तब समझ आता है, जब जीवन में निराशा और नकारात्मक ऊर्जा का एहसास न हो और मन मंत्र जाप, धूनी जलाने और मंदिर जाने का करें.
छठा संकेत जब समय की अहमियत का सम्मान करने लगते हैं. अनुशासित रहकर सतर्क और समय के पाबंद हो जाते हैं.
सातवां संकेत तब मिलता है, जब कुत्तों के प्रति एक आत्मिक जुड़ाव महसूस हो और उनकी सेवा करने के साथ उन्हें खाना खिलाने का मन करें.
Published at : 02 Dec 2025 01:28 PM (IST)
