हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMokshada Ekadashi Upay: मोक्षदा एकादशी पर करें दीपक का यह दिव्य उपाय, खुलेंगे भाग्य मिटेंगे दोष

Mokshada Ekadashi Upay: मोक्षदा एकादशी पर करें दीपक का यह दिव्य उपाय, खुलेंगे भाग्य मिटेंगे दोष

Mokshada Ekadashi Upay: मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर 2025 को है. इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें व्रत-पूजन के साथ ही दिव्य उपायों से जीवन में शुभता बढ़ेगी और लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 29 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Mokshada Ekadashi Upay: मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर 2025 को है. इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें व्रत-पूजन के साथ ही दिव्य उपायों से जीवन में शुभता बढ़ेगी और लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी.

मोक्षदा एकादशी उपाय

1/7
मार्गशीर्ष या अगहन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस एकादशी व्रत के प्रभाव से ना सिर्फ साधक बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है.
मार्गशीर्ष या अगहन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस एकादशी व्रत के प्रभाव से ना सिर्फ साधक बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है.
2/7
इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत सोमवार 1 दिसंबर 2025 को शुभ संयोग में मनाया जाएगा. स्मार्त और वैष्णव दोनों मतों के अनुसार एक ही दिन यानी 1 दिसंबर को एकादशी का पुण्यकाल रहेगा.
इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत सोमवार 1 दिसंबर 2025 को शुभ संयोग में मनाया जाएगा. स्मार्त और वैष्णव दोनों मतों के अनुसार एक ही दिन यानी 1 दिसंबर को एकादशी का पुण्यकाल रहेगा.
3/7
मोक्षदा एकादशी के व्रत और पूजन से साधक को मोक्ष, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है. साथ ही इस दिन दीपक से जुड़े कुछ दिव्य उपाय भी कष्ट निवारण के लिए अचूक माने जाते हैं. आइए जानें उपाय.
मोक्षदा एकादशी के व्रत और पूजन से साधक को मोक्ष, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है. साथ ही इस दिन दीपक से जुड़े कुछ दिव्य उपाय भी कष्ट निवारण के लिए अचूक माने जाते हैं. आइए जानें उपाय.
4/7
मोक्षदा एकादशी के पावन दिन पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाकर जरूर रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर के भीतर नहीं होगा. यह दिव्य दीप आपके घर-परिवार के लिए रक्षा कवच की तरह काम करेगा.
मोक्षदा एकादशी के पावन दिन पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाकर जरूर रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर के भीतर नहीं होगा. यह दिव्य दीप आपके घर-परिवार के लिए रक्षा कवच की तरह काम करेगा.
5/7
धन, सुख और समृद्धि लिए मोक्षदा एकादशी पर सुबह और शाम दोनों की समय तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं. इसे अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
धन, सुख और समृद्धि लिए मोक्षदा एकादशी पर सुबह और शाम दोनों की समय तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं. इसे अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
6/7
मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक दीपक जलाएं और भगवान से अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने की कामना करें.
मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक दीपक जलाएं और भगवान से अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने की कामना करें.
7/7
मोक्षदा एकादशी का दिन पितृ पूजन के लिए विशेष होता है. हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष में पितरों का वास बताया गया है. इसलिए इस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे भी एक दीप जलाएं और पितरों की मुक्ति प्रार्थना करें. इससे पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे.
मोक्षदा एकादशी का दिन पितृ पूजन के लिए विशेष होता है. हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष में पितरों का वास बताया गया है. इसलिए इस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे भी एक दीप जलाएं और पितरों की मुक्ति प्रार्थना करें. इससे पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे.
Published at : 29 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Mokshada Ekadashi Vrat Ekadashi Upay Mokshada Ekadashi 2025 Mokshada Ekadashi Upay

इंडिया
Delhi Blast: प्यार, दो असफल शादियां और आतंक की दुनिया में एंट्री..., आतंकी डॉक्टर्स की लव स्टोरी पर बड़ा खुलासा
Delhi Blast: प्यार, दो असफल शादियां और आतंक की दुनिया में एंट्री..., आतंकी डॉक्टर्स की लव स्टोरी पर बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
बॉलीवुड
रणदीप हुड्डा की वाइफ की 8 तस्वीरें: सादगी और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं लिन लेशराम
रणदीप हुड्डा की वाइफ की 8 तस्वीरें: सादगी और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं लिन लेशराम
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
MP News: बच्चे ने 40 बार बोला 'Sorry', CCTV में कैद दिल दहलाने वाला मंजर! Ratlam News
MP News: कोयले की राख की ढेर में फंसा ट्रक..JCB की मदद से बाहर निकाला ड्राइवर | Breaking
Cyclone Ditwa News:श्रीलंका में डिटवा का भयंकर तांडव, अब तक इतने लोगों की हुई मौत | SriLankaWeather
Maulana Mahmood Madani ने कोर्ट पर उठाए सवाल, बोले-'अदालतें सरकार के दबाब में...' | ABP NEWS
Delhi Blast News Update: दिल्ली बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, हल्द्वानी से इमाम पकड़ा गया!

