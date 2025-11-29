मोक्षदा एकादशी का दिन पितृ पूजन के लिए विशेष होता है. हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष में पितरों का वास बताया गया है. इसलिए इस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे भी एक दीप जलाएं और पितरों की मुक्ति प्रार्थना करें. इससे पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे.