Year Ender 2025: साल 2025 में चर्चा में रहे ये 5 मंदिर

Year Ender 2025: साल 2025 में चर्चा में रहे ये 5 मंदिर

Year Ender 2025: साल 2025 खत्म होने पर है. इस साल भारत के कुछ मंदिर विशेष चर्चा में रहे, जानें कौन-कौन से मंदिर 2025 में विशेषतौर पर न्यूज का हिस्सा रहे और आखिर क्यों ?

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 02 Dec 2025 01:09 PM (IST)
Year Ender 2025: साल 2025 खत्म होने पर है. इस साल भारत के कुछ मंदिर विशेष चर्चा में रहे, जानें कौन-कौन से मंदिर 2025 में विशेषतौर पर न्यूज का हिस्सा रहे और आखिर क्यों ?

2025 के चर्चित मंदिर

1/5
वहीं पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी इस साल खूब चर्चा में रहा, क्योंकि यहां मंदिर पर लहराता ध्वज पक्षी ले उड़ा था. इस घटना के बाद कई अनहोनी की दस्तक का अनुमान लगाया गया. ज्‍योतिष विशेषज्ञ इस घटना को एक अपशकुन के तौर पर देखा.
वहीं पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी इस साल खूब चर्चा में रहा, क्योंकि यहां मंदिर पर लहराता ध्वज पक्षी ले उड़ा था. इस घटना के बाद कई अनहोनी की दस्तक का अनुमान लगाया गया. ज्‍योतिष विशेषज्ञ इस घटना को एक अपशकुन के तौर पर देखा.
2/5
वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से एक बड़ी ही दुर्लभ और दिलचस्प घटना ने सबका ध्यान इस मंदिर की ओर खींचा. यहां मंदिर की शिखर पर सफेद उल्लू तीन दिन तक बैठा रहा. इसे बेहद शुभ माना गया, क्योंकि उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन होता है.
वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से एक बड़ी ही दुर्लभ और दिलचस्प घटना ने सबका ध्यान इस मंदिर की ओर खींचा. यहां मंदिर की शिखर पर सफेद उल्लू तीन दिन तक बैठा रहा. इसे बेहद शुभ माना गया, क्योंकि उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन होता है.
3/5
वहीं इस साल के खत्म होने से पहले अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण चर्चा का विषय रहा. यहां पीएम मोदी ने मंदिर की शिखर पर धर्म ध्वज फहराया, इस अनुष्ठान में कई बड़े साधु संत शामिल हुए.
वहीं इस साल के खत्म होने से पहले अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण चर्चा का विषय रहा. यहां पीएम मोदी ने मंदिर की शिखर पर धर्म ध्वज फहराया, इस अनुष्ठान में कई बड़े साधु संत शामिल हुए.
4/5
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर परिसर में इस साल भीषण आग लगी थी. यह आग शंख द्वार के पास एक कार्यालय की बेटरियों में लगी. गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ.
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर परिसर में इस साल भीषण आग लगी थी. यह आग शंख द्वार के पास एक कार्यालय की बेटरियों में लगी. गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ.
5/5
साल 2025 की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हुआ था. जिसकी चर्चा न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक रही.
साल 2025 की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हुआ था. जिसकी चर्चा न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक रही.
Published at : 02 Dec 2025 01:09 PM (IST)
Kashi Vishwanath Mandir RAM MANDIR Jagannath Puri Mandir Year Ender 2025

