वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से एक बड़ी ही दुर्लभ और दिलचस्प घटना ने सबका ध्यान इस मंदिर की ओर खींचा. यहां मंदिर की शिखर पर सफेद उल्लू तीन दिन तक बैठा रहा. इसे बेहद शुभ माना गया, क्योंकि उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन होता है.